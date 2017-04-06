Открытое интернет-голосование в конкурсе "Посмотри на Владивосток*2016" продлится до 1 мая

Пятый сезон фотоконкурса «Посмотри на Владивосток» собрал 2196 фотографий, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Жюри предстоит выбрать 157 снимков, которые будут представлены в специально издаваемом фотоальбоме и на выставке в Музее современного искусства «АртЭтаж».

Одна из этих фотографий будет выбрана публично с помощью интернет-голосования на сайте www.LookAtVladivostok.ru. Каждый может проголосовать за любое количество понравившихся фотографий. Автор той, что наберет больше всего голосов, получит в День рождения Владивостока приз зрительских симпатий.

Почему 157? Да потому, что проект «Посмотри на Владивосток» - это подарок нашему городу, которому в этом году исполняется 157 лет!

К тщательному выбору – 1 фотография из 14 – приступило жюри проекта.

«Не первый год жюрю этот большой немосковский фотоконкурс. В этом году сплошь радость – минимум клерикальной архитектуры, минимум фотовосторгов перед военными и оружием, минимум постановочной унылой девчатины, максимум живых лиц, жестов, неожиданностей. Всего пара-тройка политиков в кадре – на сотни и сотни снимков. Блестящая репортажка. Гораздо более энергичные работы, чем, например, в прошлом году. Воспринимаю это как обнадеживающий знак», - рассказала "Золотому Рогу" Шаши Мартынова, писатель, издатель (Москва).

Теперь у каждого есть возможность составить свое представление о фоторакурсах Владивостока и проголосовать за наиболее понравившиеся снимки. Весь апрель на сайте идет интернет-голосование.