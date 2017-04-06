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Тихоокеанский флот начал подготовку к параду Победы во Владивостоке

06 Апреля 2017, 12:29 | Приморье

В главной базе Тихоокеанского флота городе Владивостоке, началась подготовка к параду, посвященному 72-й годовщине Великой Победы.

После проведения одиночной строевой подготовки и занятий в составе парадных рот и батальонов с 5 апреля на базе учебного центра ВМФ начались тренировки парадных расчетов в составе Владивостокского гарнизона, сообщил Деловой газете "Золотой Рог" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.

В майском параде примут участие около полутора тысяч человек, включая, батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск. По главной площади города Владивостока 9 мая торжественно пройдут исторические роты, парадные роты ТОВВМУ имени адмирала С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.
Первая совместная тренировка парадных расчетов Владивостокского гарнизона и военной техники по улице Светланской пройдет 28 апреля, а генеральная репетиция состоится 5 мая 2017 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.


                                                
                                        
                        
 

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Теги: ТОФ  день победы 



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