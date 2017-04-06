Лучших школьников Владивостока выбрали в "Режиме ЧС"

Более 120 детей из 28 команд приняли участие в общегородских соревнованиях, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Во Владивостоке прошли общегородские соревнования под названием «Режим ЧС». Это спортивно-массовые состязания среди владивостокских школьников по проведению поисково-спасательных работ, оказанию помощи пострадавшим, спортивному туризму и ликвидации последствий ЧС.

Участниками эстафеты стали дети, представляющие сборные команды общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и детско-юношеских коллективов в трех возрастных группах.





Ребятам предстояло пройти три этапа по следующим направлениям: «Школа безопасности» и спортивный туризм; основы военной подготовки; проведение поисково-спасательных работ. В ходе соревнований участники решали проблемы спасения, жизнеобеспечения и выживания людей в условиях природной и городской среды.

Подростки демонстрировали членам жюри умение и навыки в проведении спасательных работ на воде, моделировании действий в районе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в оказании первой помощи пострадавшим, преодолении различных препятствий, скалолазании, стрельбе, начальной военной подготовке.

Большое содействие в организации и проведении мероприятия оказало Главное управление МЧС России по Приморскому краю. Представители «чрезвычайного» ведомства выступили в роли жюри, а также особое внимание уделили подготовке школьников к соревнованиям.

«Данные соревнования позволили в условиях, максимально приближенных к условиям реальных экстремальных ситуаций, проверить тактическую, физическую и психологическую подготовку участников к действиям в режиме «ЧС. На протяжении мероприятия ребята достойно боролись за первенство. Соревнования развивают быстроту реакции мышление, учат подростков слаженно работать в команде и грамотно реагировать на чрезвычайные ситуации», – отметил начальник отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому края, представитель судейской коллегии Сергей СПИВАК.

Участники соревнований получили массу положительных эмоций, а главное приобрели бесценный и полезный опыт работы в условиях чрезвычайной ситуации.

«Наша команда усиленно, и не покладая рук готовилась к участию в данных соревнованиях. Режим ЧС – это мероприятие в ходе, которого мы имитируем различные чрезвычайные ситуации. В таких ситуациях у людей преобладает страх, а у нас преобладает здравый смысл и понимание того, что нужно делать. Мы не первый год участвуем в данных соревнованиях и каждый раз с нетерпением ждем следующих», – поделился впечатлениями участник мероприятия Захар КИБИРЕВ.

Иван КРЫШАН. Фото – МЧС России.