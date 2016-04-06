www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

WWF России и Центр "Амурский тигр" подписали соглашение о сотрудничестве

06 Апреля 2016, 18:24 | Приморье

4 апреля в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Центром «Амурский тигр» и WWF России. Подписи под документом поставили генеральный директор Центра Юрий Бирюков и директор Фонда Игорь Честин, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Предметом совместной деятельности двух организаций станет сотрудничество, направленное на реализацию Стратегии и Плана действий по сохранению амурского тигра в России. Так, планируется продолжить проведение совместных мониторингов природных комплексов и исследований среды обитания амурского тигра и его кормовых ресурсов.

«Мы рады сотрудничеству с АНО «Амурский тигр», это позволяет нам объединить усилия в деле сохранения хищника, находящегося под угрозой исчезновения. Несмотря на то, что данные учета, проведенного год назад, свидетельствуют о росте численности амурского тигра, для устойчивого существования популяции еще нужно многое сделать, в том числе оптимизировать ведение охотничьего хозяйства в регионе», – говорит Игорь Честин, директор WWF России, заслуженный эколог РФ.

«Мы уже достаточно давно и плодотворно сотрудничаем со Всемирным фондом природы, реализуя в ареале амурского тигра ряд важных проектов, в числе которых авиаучеты копытных животных в местах обитания амурского тигра, их подкормка и вакцинация; обучение инспекторов заповедников управлению коптерами для мониторинга труднодоступных уголков заповедных территорий и многие-многие другие, - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Юрий Бирюков. – Проведенный в прошлом году при совместном участии Центра и Фонда сплошной учет амурского тигра показал, что популяция хищника растет, а следовательно – мы движемся в верном направлении. Подписывая сегодня соглашение о сотрудничестве, мы подчеркиваем приверженность этому курсу».

Кроме этого, стороны договорились о разработке совместных предложений по вопросам изучения и сохранения амурского тигра; проведении симпозиумов, конференций, совещаний, семинаров, выставок; а также мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности населения.

На фото: Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Юрий Бирюков и генеральный директор Всемирного фонда природы (WWF России) Игорь Честин

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: амурский тигр  wwf 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru