WWF России и Центр "Амурский тигр" подписали соглашение о сотрудничестве

4 апреля в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Центром «Амурский тигр» и WWF России. Подписи под документом поставили генеральный директор Центра Юрий Бирюков и директор Фонда Игорь Честин, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Предметом совместной деятельности двух организаций станет сотрудничество, направленное на реализацию Стратегии и Плана действий по сохранению амурского тигра в России. Так, планируется продолжить проведение совместных мониторингов природных комплексов и исследований среды обитания амурского тигра и его кормовых ресурсов.

«Мы рады сотрудничеству с АНО «Амурский тигр», это позволяет нам объединить усилия в деле сохранения хищника, находящегося под угрозой исчезновения. Несмотря на то, что данные учета, проведенного год назад, свидетельствуют о росте численности амурского тигра, для устойчивого существования популяции еще нужно многое сделать, в том числе оптимизировать ведение охотничьего хозяйства в регионе», – говорит Игорь Честин, директор WWF России, заслуженный эколог РФ.

«Мы уже достаточно давно и плодотворно сотрудничаем со Всемирным фондом природы, реализуя в ареале амурского тигра ряд важных проектов, в числе которых авиаучеты копытных животных в местах обитания амурского тигра, их подкормка и вакцинация; обучение инспекторов заповедников управлению коптерами для мониторинга труднодоступных уголков заповедных территорий и многие-многие другие, - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Юрий Бирюков. – Проведенный в прошлом году при совместном участии Центра и Фонда сплошной учет амурского тигра показал, что популяция хищника растет, а следовательно – мы движемся в верном направлении. Подписывая сегодня соглашение о сотрудничестве, мы подчеркиваем приверженность этому курсу».

Кроме этого, стороны договорились о разработке совместных предложений по вопросам изучения и сохранения амурского тигра; проведении симпозиумов, конференций, совещаний, семинаров, выставок; а также мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности населения.

На фото: Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Юрий Бирюков и генеральный директор Всемирного фонда природы (WWF России) Игорь Честин

Газета «Золотой Рог», Владивосток.