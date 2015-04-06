В Приморье на этой неделе прибывает поезд с останками бойцов, погибших под Смоленском

9 апреля во Владивостоке состоится торжественная встреча приморской делегации, везущей на поезде останки советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Смоленской области, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Поезд, на котором едет делегация, прибывает на железнодорожный вокзал Владивостока в 20:10. После торжественной встречи урны с прахом бойцов перенесут на привокзальную площадь, где погрузят на специально подготовленный автотранспорт.

Урны в сопровождении почетного эскорта отвезут к стеле «Город воинской славы». Здесь состоится митинг, в котором примут участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Талабаева, приглашенные ветераны, воспитанники патриотических клубов, байкеры и многие другие.

После 22:00 урны отправятся в село Новопокровка, где 10 апреля состоится «Вахта памяти» в местном доме культуры. Захоронят останки бойцов на городском кладбище в Дальнереченске.

Напомним, останки двух приморских солдат Ивана Мазурика и Петра Белого были найдены в Смоленской области, где в период 1941-1943 годов шли тяжелые кровопролитные бои за стратегически важный город Вязьму. В 1942 году под Вязьмой пало множество советских воинов.

Останки еще одного уроженца Приморья, лейтенанта Ивана Филимоновича Гутника - были обнаружены поисковиками в Кардымском районе.

На прошлой неделе делегация от Приморского края во главе с Губернатором Владимиром Миклушевским побывала на месте, где были найдены останки приморских солдат - в урочище Старые Горки Смоленской области.

В Свято-Троицком соборе города Вязьма состоялось отпевание погибших приморских воинов и передача урн с их останками.

После отпевания урны погрузили в автомобиль – далее, поездом они отправились во Владивосток.

Отметим, всего в Приморье везут останки четырех солдат. Вместе с Петром Белым был найден неизвестный солдат – их не удалось разделить. Принято решение похоронить их вместе. На памятной табличке в Приморье помимо имен погибших напишут «и еще один неизвестный солдат».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.