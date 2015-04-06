В Приморье появилась категория охотников опасная и "безбашенная"

Вместе с руководителем Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края газета «Золотой Рог» попыталась ответить на вопрос: кто он такой, приморский охотник, сегодня?

– Всех охотников, думаю, можно разделить на несколько категорий. Прежде всего, это те люди, для которых охота является основой и источником существования, жители таежных северных районов. Другая категория – те, для которых охота – удовольствие и отдых, - рассказывает он. – И третья категория – люди, для которых охота является демонстрацией их статуса. У них есть охотничий билет, есть оружие, но этим все в основном и ограничивается. Из 60 тысяч охотников края около 10 тысяч – те, кто относится к диванным охотникам, их охотничий билет лежит в сейфе до того момента, когда нужно будет перерегистрировать оружие.

– Можно ли говорить, что в большинстве своем охотники – люди здравомыслящие, которые охотятся, соблюдая все правила и понимая последствия своих действий? – спрашиваем у Владимира Юрьевича.

– Основная часть охотничьего сообщества, главным образом те, кто стал охотником до 2012 года, когда стали массово выдавать охотничьи билеты федерального образца, таковыми и являются. Новый порядок выдачи охотничьего билета не предусматривает проверку знания охотничьего минимума - отвечает он. – Среди тех, кто получил билет после 2012 года, появилась масса охотников, не имеющих понятия о правилах охоты, технике безопасности, нормах добычи, биологии животных и птиц, на которых они охотятся. Эта категория охотников самая опасная и самая… «безбашенная», из этой категории у нас больше всего нарушителей. Простой пример: при получении разрешения на охоту на фазана человек просит показать фотографию птицы, на которую можно охотиться. Хотя, наверное, хорошо, что у него этот вопрос все-таки возник, у большинства таких охотников он не возникает. В результате в прошлом году задержали браконьера, подстрелившего двух малых лебедей.

Мы обращались и в Администрацию Президента, и в Министерство природных ресурсов с предложением внести изменения в действующее законодательство в части, касающейся изменения порядка выдачи охотничьих билетов, и надеемся, что поправки будут внесены. Сегодня в приемные дни охотничьи билеты получают от 30 до 70 человек, не имея элементарного понятия о правилах охоты. А ведь это потенциальные оруженосцы, стрелки в охотничьих угодьях, это большая опасность для всего живого вокруг, - продолжает он.

Сегодня, по мнению Владимира Васильева, при поддержке общественных фондов (фонда WWF, АНО Центр «Амурский тигр») департаменту и подведомственному ему Краевому государственному бюджетному учреждению "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" удалось организовать работу по наведению в охотничьих угодьях порядка и пресечению браконьерства.

– Наше инспекторское звено чуть больше чем за год показало себя довольно грозной силой в борьбе с браконьерами. И, откровенно говоря, лихие люди побаиваются. В 2013 году было возбуждено чуть более 1500 дел об административных правонарушениях, а в 2014 году - более 1800 дел. С одной стороны, эффективнее начали работать наши инспектора, а с другой - пополнились ряды браконьеров за счет так называемых новых охотников, получивших билеты после 2012 года, - говорит Владимир Васильев. – Но то, что мы через репрессивные методы хотим приучить людей к порядку, наверное, не совсем правильно. Людей надо, прежде всего, учить, готовить к выходу в лес.

Кстати говоря, уже в 2015 году в период проведения работ по учету численности тигра в Приморском крае на незаконной охоте попались восемь человек, наделенных властью людей, это и депутаты, и сотрудники силовых ведомств, некоторые из которых уже уволены, по другим идут разбирательства.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.