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Охота станет еще одной туристической фишкой Приморья
Многие в Приморье считают, что охота станет еще одной туристической фишкой нашего региона. В департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края поддерживают это направление, знают хозяйства, которые уже пытались принимать туристов, но считают, что здесь мы лишь в начале пути. Корреспондент газеты "Золотой Рог" поинтересовался у сотрудников департамента, что необходимо для того, чтобы наш край стал туристической меккой для охотников:
- В хозяйствах должна быть соответствующая инфраструктура, чтобы принимать иностранных гостей. Это наш охотник неприхотлив и способен сам себе создать в тайге все необходимые условии, а иностранцу все-таки нужен определенный уровень комфорта, - делится мнением Владимир Васильев. – Знаю, что приемом наших и иностранных туристов занимались охотничьи хозяйства Ольгинского района: «Южная долина», «Чин-сан». Однако пока это все-таки единичные случаи. И проблема не только в бытовых условиях, здесь, кстати говоря, есть определенные подвижки, и уже появились крепкие охотничьи хозяйства с хорошими бытовыми условиями размещения, но и в некоторых проблемах законодательства, например, проблема, касающаяся провоза иностранцами своего оружия. Узнав об этом, они предпочитают выбирать для охоты другие страны.
Опытом организации охоты на медведя для известного японского писателя и фотографа поделилась директор турфирмы «Ольга» Ольга ВАСИНА. Среди сложностей, которые пришлось предусмотреть, были не только отдаленный и дорогой перелет на вертолете, провоз японским охотником собственного оружия, но и, пожалуй, самое главное – гарантия того, что турист-охотник получит ожидаемый от поездки результат, а также сможет на законных основаниях вывести свой охотничий трофей. Когда все договоренности с многочисленными партнерами и контролирующими органами были почти достигнуты, а медведь в одном из охотничьих хозяйств Тернейского района, можно сказать, прикормлен, и ждал своей участи, японский гость, узнав о том, что во Владивостоке отключают свет, отказался от поездки.
- Получив это сообщение, мы перекрестились. А я приняла решение, что наша турфирма не будет заниматься организацией охоты для иностранцев, - рассказала Ольга Васина. - Хотя, не исключаю, что кому-то это удастся сделать. Важно, что здесь нужно тесное сотрудничество туристической компании и охотничьего хозяйства, каждый в цепочке услуг должен заниматься своим делом».
Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним15:37, 06.04.2015#
В Китае нет охоты, все человек выбил, а в Европе охота практически сведена к нулю нет живности. У нас в Приморье владельцы охотхозяйств просто на убийстве диких животных заработать хотят. В природе дикие собакообразные, да и вообще все хищники, выходят на охоту, только испытывая голод. Человек охотится ради развлечения. К охоте необходимо допускать через испытание. Хочешь быть охотником, проживи пару дней без ружья в клетке с тигром, остался жив, иди на охоту. После этого охотников не будет.
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Олеж18:16, 06.04.2015#
Устроили тут КУСАЛО по инфе, но суть не в этом . А то что природа будет отдавать на отстрел иностранцам. Какое к черту тут возрождения приморья и ее фауны ??????? Команда Миклушевского из кожи вон лезет чтоб как то пропиариться . И потом психологический портрет охотника явно рисовал ВИХОДЕЦ ПСИХОДЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПСЕВДО УНИВЕРСИТЕТА. Знаю несколько людей у которых хороший бизнес и хобби на оружие, сейф в каттедже такого размера который больше туалетной комнаты и арсенал до млн рублей. А в Северных района края рачительный работящий мужик имеет охотничье оружие - без этого там нельзя. А на кавказе оружие у всех и там уважение и порядок
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Кто занимается охотой - это убийцы, они убивают ради разлечения или денег, я бы не за что не стала общаться с таким человеком, я их презираю.