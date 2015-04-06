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Охота станет еще одной туристической фишкой Приморья

06 Апреля 2015, 13:36 | Приморье

Многие в Приморье считают, что охота станет еще одной туристической фишкой нашего региона. В департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края поддерживают это направление, знают хозяйства, которые уже пытались принимать туристов, но считают, что здесь мы лишь в начале пути. Корреспондент газеты "Золотой Рог" поинтересовался у сотрудников департамента, что необходимо для того, чтобы наш край стал туристической меккой для охотников:

- В хозяйствах должна быть соответствующая инфраструктура, чтобы принимать иностранных гостей. Это наш охотник неприхотлив и способен сам себе создать в тайге все необходимые условии, а иностранцу все-таки нужен определенный уровень комфорта, - делится мнением Владимир Васильев. – Знаю, что приемом наших и иностранных туристов занимались охотничьи хозяйства Ольгинского района: «Южная долина», «Чин-сан». Однако пока это все-таки единичные случаи. И проблема не только в бытовых условиях, здесь, кстати говоря, есть определенные подвижки, и уже появились крепкие охотничьи хозяйства с хорошими бытовыми условиями размещения, но и в некоторых проблемах законодательства, например, проблема, касающаяся провоза иностранцами своего оружия. Узнав об этом, они предпочитают выбирать для охоты другие страны.

Опытом организации охоты на медведя для известного японского писателя и фотографа поделилась директор турфирмы «Ольга» Ольга ВАСИНА. Среди сложностей, которые пришлось предусмотреть, были не только отдаленный и дорогой перелет на вертолете, провоз японским охотником собственного оружия, но и, пожалуй, самое главное – гарантия того, что турист-охотник получит ожидаемый от поездки результат, а также сможет на законных основаниях вывести свой охотничий трофей. Когда все договоренности с многочисленными партнерами и контролирующими органами были почти достигнуты, а медведь в одном из охотничьих хозяйств Тернейского района, можно сказать, прикормлен, и ждал своей участи, японский гость, узнав о том, что во Владивостоке отключают свет, отказался от поездки.

- Получив это сообщение, мы перекрестились. А я приняла решение, что наша турфирма не будет заниматься организацией охоты для иностранцев, - рассказала Ольга Васина. - Хотя, не исключаю, что кому-то это удастся сделать. Важно, что здесь нужно тесное сотрудничество туристической компании и охотничьего хозяйства, каждый в цепочке услуг должен заниматься своим делом».

Ирина БАРАННИК.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: туризм  заповедник  охота  охотник 



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Комментарии

  • Псевдоним14:15, 06.04.2015#

    Кто занимается охотой - это убийцы, они убивают ради разлечения или денег, я бы не за что не стала общаться с таким человеком, я их презираю.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:18, 06.04.2015#

    Ну вот убили они медведя, что жизнь лучше стала, счастья прибавилось в жизни? У него может быть медвежадки маленькие остались умрут от голода, да и сам зверь был красивый ходил, на солнце смотрел.

  • Андромаха14:18, 06.04.2015#

    Дикость хренова! Охотники - убийцы, охота должна быть запрещена. Нашли чем приманить туристов, ума то на большее не хватает.

  • Псевдоним14:31, 06.04.2015#

    Если у тебя руки чешутся пострелять, иди в армию или езжай на ближний восток и стреляй сколько душе угодно. А здесь в лесу этих охотников пора уже самих отстреливать, расплодились блин.

  • 11114:44, 06.04.2015#

    На Ближнем востоке у него очко от страха сожметься, а здесь он герой, ублюдок не полноценный за безпомощным зверем гоняется.

  • Псевдоним14:37, 06.04.2015#

    И так животных мало осталось, можно по пальцем пересчитать. Еще и хотят туристов подтянуть. Когда же природа ответит.

  • Псевдоним14:43, 06.04.2015#

    Охотник это человек который несмог добиться уважения по жизни не применяя силы, часто это трусы по жизни, как правило на охоте он вымещает зло, так как в реальной жизни он слаб, это как правило несчастные люди если выражаться культурно и твари если откровенно.

  • Псевдоним14:51, 06.04.2015#

    Дикость какая, человек хуже животного. Убивать ради развлечения, спортивного азарта показатель диградации общества. Те, кто призваны сохранять животный мир нашего края поддерживают узаконенное убийство животных, позор!!! Что больше нечем завлечь туристов?

  • Псевдоним15:16, 06.04.2015#

    Кто бьет брата меньшего, тот плохо заканчивает в этой жизни. Примеров масса. . . Не переживайте, бог шельму метит. . . Все вернется. . . .

  • 12315:19, 06.04.2015#

    Ольгу Васину на кол посадить а уж опосля. . . .

  • Псевдоним15:37, 06.04.2015#

    В Китае нет охоты, все человек выбил, а в Европе охота практически сведена к нулю нет живности. У нас в Приморье владельцы охотхозяйств просто на убийстве диких животных заработать хотят. В природе дикие собакообразные, да и вообще все хищники, выходят на охоту, только испытывая голод. Человек охотится ради развлечения. К охоте необходимо допускать через испытание. Хочешь быть охотником, проживи пару дней без ружья в клетке с тигром, остался жив, иди на охоту. После этого охотников не будет.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:44, 06.04.2015#

    И так уже своими вырубками леса сокращаете жизнь животным, так надо еще убивать ради развлечения. Когда уже этот генетический мусор передохнет, а останутся только те кто понимает и бережет природу.

  • Олеж18:16, 06.04.2015#

    Устроили тут КУСАЛО по инфе, но суть не в этом . А то что природа будет отдавать на отстрел иностранцам. Какое к черту тут возрождения приморья и ее фауны ??????? Команда Миклушевского из кожи вон лезет чтоб как то пропиариться . И потом психологический портрет охотника явно рисовал ВИХОДЕЦ ПСИХОДЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПСЕВДО УНИВЕРСИТЕТА. Знаю несколько людей у которых хороший бизнес и хобби на оружие, сейф в каттедже такого размера который больше туалетной комнаты и арсенал до млн рублей. А в Северных района края рачительный работящий мужик имеет охотничье оружие - без этого там нельзя. А на кавказе оружие у всех и там уважение и порядок

  • allex19:48, 06.04.2015#

    охота для мудаков

  • allex19:51, 06.04.2015#

    фото ублюдкское уберите что ли

  • Merlin10:11, 07.04.2015#

    Запретить охоту раз и навсегда!

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