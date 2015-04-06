Охота станет еще одной туристической фишкой Приморья

Многие в Приморье считают, что охота станет еще одной туристической фишкой нашего региона. В департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края поддерживают это направление, знают хозяйства, которые уже пытались принимать туристов, но считают, что здесь мы лишь в начале пути. Корреспондент газеты "Золотой Рог" поинтересовался у сотрудников департамента, что необходимо для того, чтобы наш край стал туристической меккой для охотников:

- В хозяйствах должна быть соответствующая инфраструктура, чтобы принимать иностранных гостей. Это наш охотник неприхотлив и способен сам себе создать в тайге все необходимые условии, а иностранцу все-таки нужен определенный уровень комфорта, - делится мнением Владимир Васильев. – Знаю, что приемом наших и иностранных туристов занимались охотничьи хозяйства Ольгинского района: «Южная долина», «Чин-сан». Однако пока это все-таки единичные случаи. И проблема не только в бытовых условиях, здесь, кстати говоря, есть определенные подвижки, и уже появились крепкие охотничьи хозяйства с хорошими бытовыми условиями размещения, но и в некоторых проблемах законодательства, например, проблема, касающаяся провоза иностранцами своего оружия. Узнав об этом, они предпочитают выбирать для охоты другие страны.

Опытом организации охоты на медведя для известного японского писателя и фотографа поделилась директор турфирмы «Ольга» Ольга ВАСИНА. Среди сложностей, которые пришлось предусмотреть, были не только отдаленный и дорогой перелет на вертолете, провоз японским охотником собственного оружия, но и, пожалуй, самое главное – гарантия того, что турист-охотник получит ожидаемый от поездки результат, а также сможет на законных основаниях вывести свой охотничий трофей. Когда все договоренности с многочисленными партнерами и контролирующими органами были почти достигнуты, а медведь в одном из охотничьих хозяйств Тернейского района, можно сказать, прикормлен, и ждал своей участи, японский гость, узнав о том, что во Владивостоке отключают свет, отказался от поездки.

- Получив это сообщение, мы перекрестились. А я приняла решение, что наша турфирма не будет заниматься организацией охоты для иностранцев, - рассказала Ольга Васина. - Хотя, не исключаю, что кому-то это удастся сделать. Важно, что здесь нужно тесное сотрудничество туристической компании и охотничьего хозяйства, каждый в цепочке услуг должен заниматься своим делом».

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.