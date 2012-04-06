www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов

06 Апреля 2012, 22:15 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 6 апреля, ZRPRESS. Прокуратурой Надеждинского района Приморского края проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в результате которой выявлены нарушения.

Так, в ходе выездной проверки на территории Надеждинского сельского поселения выявлено 12 несанкционированных свалок бытовых отходов, которые ухудшают экологическую обстановку на территории муниципального образования и ставят под угрозу жизнь и здоровье местных жителей.

Учитывая данные обстоятельства, главе администрации Надеждинского сельского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Кроме этого, по постановлению прокурора, должностное лицо администрации сельского поселения - начальник отдела ЖКХ, благоустройства, градостроительства и земельных отношений, за несвоевременную организацию утилизации данных свалок подвергнут наказанию по ст. 7. 21 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Результаты рассмотрения представления и фактическое устранение нарушений находится на контроле у прокурора Надеждинского района, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги:



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru