В Приморье прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов

ПРИМОРЬЕ, 6 апреля, ZRPRESS. Прокуратурой Надеждинского района Приморского края проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в результате которой выявлены нарушения.

Так, в ходе выездной проверки на территории Надеждинского сельского поселения выявлено 12 несанкционированных свалок бытовых отходов, которые ухудшают экологическую обстановку на территории муниципального образования и ставят под угрозу жизнь и здоровье местных жителей.

Учитывая данные обстоятельства, главе администрации Надеждинского сельского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Кроме этого, по постановлению прокурора, должностное лицо администрации сельского поселения - начальник отдела ЖКХ, благоустройства, градостроительства и земельных отношений, за несвоевременную организацию утилизации данных свалок подвергнут наказанию по ст. 7. 21 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Результаты рассмотрения представления и фактическое устранение нарушений находится на контроле у прокурора Надеждинского района, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

"Золотой Рог".