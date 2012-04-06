Приморское УФАС России открывает горячую линию

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля, ZRPRESS. 7 апреля в Приморском УФАС России (г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, каб. 446) будет работать горячая линия. Руководители Управления принимают звонки от приморцев по номеру телефона – 22-29-495.

«Горячие линии» проводятся еженедельно по субботам с 10.00 до 14.00. Получить консультацию или предоставить информацию о нарушении законов, контроль за соблюдением которых возложен на антимонопольный орган, может каждый житель края. Все поступившие сведения будут тщательно анализированы и приняты во внимание, сообщает Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.

По оценкам специалистов, «горячая линия» помогает повысить эффективность работы по выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства в Приморском крае.