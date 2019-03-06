Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жителям и гостям запретили посещать популярнейшее место Владивостока
Во Владивостоке идет активный снос пятиэтажной части бывшего учебного комплекса ДВФУ на сопке Орлиное гнездо
На территории бывшего учебного комплекса ДВФУ на ул. Аксаковской строительная техника и рабочие продолжают подготовку площадки под будущее строительство театрально-образовательного и музейного комплекса федерального значения.
Уже полностью снесена двухэтажная часть комплекса, и вовсю идет разрушение пятиэтажной.
Хотя ранее строители обещали сохранять доступ к видовой площадке горожан и туристов, в связи с подготовкой к сносу общественного блока комплеска, проход к виду закрыт. На заборе висит пояснительный плакат, на котором мелкими буквами написано, что запрет на посещение видовой площадки сохранится до 10 апреля этого года. Но один из ответственных за снос людей пояснил, что и после этой даты доступа не будет, ограждение стройки уже никто не тронет и не перенесет вплоть до окончания строительства новых объектов, которое планируется к 2023 году.
Как удалось выяснить Деловой газете «Золотой Рог», фотографировать снос комплекса ДВФУ прямо из-за забора кому бы то ни было руководство застройщика – фонда «Национальное культурное наследие» - запретило. Впрочем, делать эксклюзивные кадры без помех со стороны строителей могут жители, находящихся по-соседству зданий или возвышающейся части сопки.
Судя по темпам сноса комплекса на ул. Аксаковской, к маю он может быть завершен.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Жителям и гостям запретили посещать популярнейшее место Владивостока
- Во Владивостоке пустующие здания ДВФУ потрошат бюджет
- Арбитражный суд Приморского края переезжает
- "Терминал Астафьева" заботится о горожанах
- Более 100 тысяч рублей заплатят жители Приморья за незаконную перепланировку
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- У обладательницы "ДВ гектара" из Приморья, пожаловавшейся Путину, отберут участок
- В Большом Камне к концу года появятся больше 400 квартир для работников ССК "Звезда"
- Приморцы стали чаще брать ипотеку на нежилые помещения
- Сиротам дадут по "пятерке"
Новости раздела
- Власти Приморья готовы оказать содействие Кусто в оценке состояния косаток и белух
- Жителям и гостям запретили посещать популярнейшее место Владивостока
- Элла Памфилова: СМИ помогают нам формировать систему, которая вызывала бы доверие людей
- Бизнес-гороскоп: Весам не стоит нарушать финансовое равновесие
- ДВФУ вышел на зарядку в честь XXIX Всемирной зимней универсиады
- Благополучателями акции "Поможем вместе" стали 1197 детей в Приморье
- Общественная премия "Неравнодушный гражданин" снова пройдет в Приморье
- Во Владивостоке выход на лед опасен для жизни
- Более 1000 спортсменов и любителей легкой атлетики пробежали по льду Японского моря в Приморье
- Путин дал неделю на решение судьбы косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Северной Корее вновь началось
- Прощай, любимая сгущенка
- Известный депутат и его супруга взялись за проблемный недострой в центре Владивостока
- Во Владивостоке байкер "Сарацин" построил четыре дома и еще 12 поставит
- Во Владивостоке "магазины у дома" обречены
- Правительство Хабаровского края продает свою яхту "Виктория"
- На Камчатке создадут четыре бизнес-инкубатора
- Более 20 ярмарок вакансий дальневосточных компаний пройдут в российских регионах
- "Россия" увеличит частоту полетов из Магадана в Москву
- Кожемяко сделал ставку на бизнес, а Фургал - на объединение
А мы, помнится, его строили. А потом в нём же и учились. . .