Жителям и гостям запретили посещать популярнейшее место Владивостока

Во Владивостоке идет активный снос пятиэтажной части бывшего учебного комплекса ДВФУ на сопке Орлиное гнездо

На территории бывшего учебного комплекса ДВФУ на ул. Аксаковской строительная техника и рабочие продолжают подготовку площадки под будущее строительство театрально-образовательного и музейного комплекса федерального значения.

Уже полностью снесена двухэтажная часть комплекса, и вовсю идет разрушение пятиэтажной.









Хотя ранее строители обещали сохранять доступ к видовой площадке горожан и туристов, в связи с подготовкой к сносу общественного блока комплеска, проход к виду закрыт. На заборе висит пояснительный плакат, на котором мелкими буквами написано, что запрет на посещение видовой площадки сохранится до 10 апреля этого года. Но один из ответственных за снос людей пояснил, что и после этой даты доступа не будет, ограждение стройки уже никто не тронет и не перенесет вплоть до окончания строительства новых объектов, которое планируется к 2023 году.

Как удалось выяснить Деловой газете «Золотой Рог», фотографировать снос комплекса ДВФУ прямо из-за забора кому бы то ни было руководство застройщика – фонда «Национальное культурное наследие» - запретило. Впрочем, делать эксклюзивные кадры без помех со стороны строителей могут жители, находящихся по-соседству зданий или возвышающейся части сопки.

Судя по темпам сноса комплекса на ул. Аксаковской, к маю он может быть завершен.

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