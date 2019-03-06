www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.84 р. 100 JPY: 58.88 р.
EUR: 74.42 р. 10 CNY: 98.11 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Недвижимость
Распечатать

Жителям и гостям запретили посещать популярнейшее место Владивостока

06 Марта 2019, 15:42 | Приморье

Во Владивостоке идет активный снос пятиэтажной части  бывшего учебного комплекса ДВФУ на сопке Орлиное гнездо

На территории бывшего учебного комплекса ДВФУ на ул. Аксаковской строительная техника и рабочие продолжают подготовку площадки под будущее строительство театрально-образовательного и музейного комплекса федерального значения.

Уже полностью снесена двухэтажная часть комплекса, и вовсю идет разрушение пятиэтажной.


 
 

 
 

Хотя ранее строители обещали сохранять доступ к видовой площадке горожан и туристов, в связи с подготовкой к сносу общественного блока комплеска, проход к виду закрыт. На заборе висит пояснительный плакат, на котором мелкими буквами написано, что запрет на посещение видовой площадки сохранится до 10 апреля этого года. Но один из ответственных за снос людей пояснил, что и после этой даты доступа не будет, ограждение стройки уже никто не тронет и не перенесет вплоть до окончания строительства новых объектов, которое планируется к 2023 году.     

Как удалось выяснить Деловой газете «Золотой Рог», фотографировать снос комплекса ДВФУ прямо из-за забора кому бы то ни было руководство застройщика – фонда «Национальное культурное наследие» - запретило. Впрочем, делать эксклюзивные кадры без помех со стороны строителей могут жители, находящихся по-соседству зданий или возвышающейся части сопки. 

Судя по темпам сноса комплекса на ул. Аксаковской, к маю он может быть завершен.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: ДВФУ  Национальное культурное наследие 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним13:49, 07.03.2019#

    А мы, помнится, его строили. А потом в нём же и учились. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru