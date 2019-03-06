Элла Памфилова: СМИ помогают нам формировать систему, которая вызывала бы доверие людей

Участники Первого общероссийского форума в Москве, который проходил в Москве 28 февраля - 1 марта, разъехались по регионам России, зарядившись оптимизмом Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, которая неформально и стала модератором пленарной сессии в первый день форума. Как процитировала ее пресс-служба ЦИК, «главная задача форума – найти то, что нас объединяет».

Элла Памфилова подчеркнула важность работы СМИ в освещении деятельности организаторов выборов, заметив, что журналисты помогают выявлять злоупотребления, а также формировать позицию, которая вызывает доверие людей.

«Очень важно вскрыть все изъяны избирательной системы, чтобы мы вместе поработали на их ликвидацию. Мы должны быть современны, динамичны и четко отвечать на запросы общества, – подчеркнула Элла Памфилова, обращаясь к представителям СМИ. – Вы помогаете выявлять злоупотребления, и мы пытаемся быстро реагировать на эту информацию. Так вы помогаете нам формировать систему, которая бы вызывала доверие людей».

В рамках пленарной дискуссии выступила исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России Софья Дубинская. Она отметила важность и эксклюзивность формата работы медиафорума, который позволит обсудить процесс формирования общественного мнения по электоральной тематике в регионах. «Федеральная журналистика и региональная журналистика имеют отличия. Важно, что сегодня мы услышим вопросы региональных журналистов, которые хорошо знают ситуацию на местах», – сказала она.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев подчеркнул правильность инициативы проведения медиафорума. Он рассказал, что на выборах Президента России в 2018 году члены Союза журналистов смогли выступить в роли общественных наблюдателей. Эту практику Союз журналистов России намерен развивать и в дальнейшем.

Координатор Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Татьяна Лебедева затронула в своем выступлении тему молодежного парламентаризма.

«Сегодняшние выборы стали более прозрачными и чистыми – это внушает оптимизм, в том числе и у молодежи. Своей пассионарностью молодые люди достигают результатов. Надеюсь, что медиафорум станет регулярным, а ЦИК России будет больше привлекать молодежь, которая хочет быть услышана», – сказала Татьяна Лебедева.

Элла Памфилова, в свою очередь, рассказала, что ЦИК России активно привлекает к работе молодых граждан. «В России существуют молодежные избирательные комиссии, молодые электоральные журналисты, наш молодой кадровый резерв. Конечно, нам еще есть, над чем работать для расширения возможностей молодежи в электоральном процессе», – сказала она.

Необходимость взаимодействия организаторов выборов и экспертного сообщества в решении проблемы доверия граждан к избирательной системе осветил в своем выступлении вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. «Самой большой ошибкой было бы сейчас оценивать деятельность по реформированию избирательного законодательства. Это процесс непрерывный, совершенствующийся, опирающийся на практический опыт, без резких движений», – добавил он в своем выступлении.

Пресс-служба ЦИК особо отметила, что пленарное заседание превратилось в дискуссию, где представители СМИ поднимали вопросы чистоты и конкурентности избирательного процесса, прозрачности информационной кампании в период подготовки и проведения выборов. С этими вопросами обратился к коллегам главный редактор газеты «Московская правда» Шод Муладжанов. «Нужны площадки, на которых люди могли бы просто и легко получать информацию о программах разных кандидатов. Если такие площадки будут создаваться и поддерживаться различными организациями и региональными избиркомами, людям станет интереснее ходить на выборы. Настоящая конкурентность на этой стадии может привлечь молодых, перспективных и резвых политиков», – сказал Шод Муладжанов.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов затронул тему проведения в Москве эксперимента с дистанционным электронным голосованием. «Потому что все равно электронная часть нашей жизни будет! Это неизбежно. Вопрос в том, что она нахлынет сразу или у нас есть возможность провести эксперимент на одном-двух округах при сохранении бумажного голосования. У нас самих есть скепсис по отношению к этому эксперименту, мы не хотим ошибиться. Поэтому я предлагаю на разных площадках организовать дискуссию по этому вопросу». Также Алексей Венедиктов предложил участникам форума обсудить вопросы работы журналистов на избирательных участках, проблемы аккредитации и рассказал о тесном сотрудничестве СМИ и наблюдателей в день голосования в публичном информационном пространстве.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина ответила на вопрос журналистов о порядке аккредитации СМИ для работы на избирательных участках и дала пояснения об этом направлении работы избирательных комиссий.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгений Ревенко акцентировал внимание на том, что общая задача журналистов и политиков – сделать выборы яркими и интересными, сделать так, чтобы им доверяли. «Выборы не могут быть формальными. Молодежь вся в гаджетах, и ей удобно отдать свой голос посредством верификации через Интернет. Другой вопрос, что надо учесть все аспекты, связанные с честностью такого голосования, чтобы эта система была понятна и, самое главное, вызывала доверие», – сказал депутат.

Главный редактор «Парламентской газеты» Александр Коренников затронул вопрос регулирования блогосферы. «Развитие этой среды подошло к необходимости принимать дополнительные законы, – сказал он. – И очень здорово, что появился такой формат, как электоральный медиафорум, на котором в открытом режиме можно обсудить вопросы, касающиеся всех».

Президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов отметил важнейшие задачи ЦИК России – обеспечение конкурентности и доверие. В своем выступлении он остановился на важности цифровизации избирательного процесса и выделил ряд проблем, возникающих при внедрении этого направления в жизнь, в частности, ментальный аспект, из-за которого отдельные группы населения испытывают сложность в использовании цифровых услуг.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев рассказал об общественном наблюдении на выборах Президента России. Он подчеркнул масштабность проекта, в котором участвовали 150 тысяч общественных наблюдателей, прошедших обучение.

Он также затронул тему снижения уровня достоверности новостей в угоду скорости подачи информации и призвал участников детально проверять первоисточники. «Журналисты пользуются социальными сетями, в которых много «мусора». В гонке за тем, кто будет первый, появляются фейки, после чего законодатель вынужден принимать нормативы для регулирования ситуации», – сказал он.

После основных спикеров медиафорума дискуссия вылилась в зал в формате «свободного микрофона», где участники могли высказаться по актуальным темам и задать интересующие вопросы представителям ЦИК России и коллегам-журналистам.

Об итогах медиафорума, в котором участвовала представитель нашей Издательской компании, на страницах «Золотого Рога» расскажет Елена Баркова.