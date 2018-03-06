Бизнес-гороскоп: Стрельцы останутся без финансовых патронов

Гороскоп на неделю с 6 по 11 марта

ОВЕН. Ваши финансовые возможности нынче весьма скромны. Денежные поступления могут задержаться, поэтому необходимо тщательно планировать затраты. В пятницу вероятно интересное предложение, касающееся новой работы. Во вторник удачны мелкие покупки.

ТЕЛЕЦ. В начале недели вероятны денежные поступления. Особенно удачным в финансовом плане может оказаться вторник. Но не расслабляйтесь. Если вы не проявите должную аккуратность при обращении с деньгами и документами, то ваш бюджет даст трещину или лопнет. В субботу лучше воздержаться от рассказов о своих финансовых достижениях, больше похожих на хвастовство.

БЛИЗНЕЦЫ. В материальном плане неделя обещает быть достаточно благополучной. Ваши идеи будут весьма эффективно работать и приносить результаты. Вы, ваши коллеги, начальство и заказчики это наглядно увидят. В пятницу вероятны новые денежные поступления. В воскресение в покупках ориентируйтесь только на свой вкус.

РАК. Неделя будет скорее затратной, нежели прибыльной. Траты вас ждут как запланированные, так и в планах не значащиеся, приготовьтесь переносить их стоически. И тогда в конце недели вас ждет успех и прибыль. Но во избежание конфликта на работе не берите на себя слишком много.

ЛЕВ. В понедельник не стоит планировать серьезных дел и финансовых операций. Во вторник окажутся удачными поездки и командировки. В среду и четверг лучше не критиковать идеи коллег, особенно если вам нечего предложить взамен. В субботу вероятны денежные поступления.

ДЕВА. В течение недели финансовое положение будет вполне стабильно. И вам захочется прогуляться по магазинам и сделать дорогую покупку. В среду вероятны интересные деловые предложения, на которые стоит обратить внимание. Но прежде, чем принять решение, необходимо все обдумать.

ВЕСЫ. На этой неделе финансы будут поступать только из старого, надежного и проверенного источника. Деньги, кажется, просто растворяются у вас в руках, постарайтесь как можно скорее отдать их тому члену семьи, который сможет сохранить для вас хотя бы часть. Тем более, что в субботу возможны крупные расходы.

СКОРПИОН. Фортуна будет снова благосклонна к вам. Финансовые шторма вокруг постепенно затихают. Вам предстоит много работы, но она будет интересной и прибыльной. Новые партнеры вас не подведут. В конце недели можете рассчитывать на премию и похвалу начальства.

СТРЕЛЕЦ. Есть вероятность ограничения ваших финансовых возможностей, поэтому планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. Четверг может принести незначительные денежные поступления. В субботу вам могут предложить выгодную работу.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у вас появится возможность дополнительного заработка, этим стоит воспользоваться в полной мере, но с маленьким исключением: воскресные предложения не принимайте. И вообще в выходные не стоит думать о делах. И пока не время делать крупные покупки.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение будет достаточно благополучно. Много времени может уйти на оформление официальных бумаг. Появятся новые партнеры, в которых вы заинтересованы. Вы вполне можете позволить себе удовлетворить пару-тройку ваших маленьких слабостей, но денег в кредит сейчас лучше не брать.

РЫБЫ. В первой половине недели возможны новые денежные поступления. Но финансы потребуют особо рационального подхода, было бы нелишне записывать расходы, чтобы не возникало вопросов. В середине недели деньги лучше вообще не тратить, а отложить на праздники.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.