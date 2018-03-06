Бюджет края стал весомее

Февральская сессия Законодательного Собрания края, не в пример самому короткому месяцу года, получилась весьма насыщенной

В ходе февральской сессии депутаты Законодательного Собрания одобрили первую в 2018 году корректировку бюджета Приморья, а также заслушали отчеты о работе региональной Контрольно-счетной палаты и Уполномоченного по правам человека в Приморском крае.

Кроме того, парламент начал процедуру внесения поправок в Устав Приморья, которые касаются отчетов исполнительной власти края перед законодателями.

Бюджет: снова больше ста миллиардов

В числе первых вопросов повестки заседания ЗС Приморья 28 февраля значилась корректировка бюджета Приморского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Изменения, одобренные депутатами сразу в трех чтениях, предполагают заметное увеличение доходной части бюджета - на 10 млрд рублей. Рост доходной части произошел как за счет дополнительных федеральных дотаций, так и за счет увеличения собственных доходов краевой казны.

- Администрация края проделала большую работу с федеральными ведомствами, с Минвостокразвития, и смогла получить дополнительные средства из федерального бюджета. Они пойдут на региональную доплату к пенсии, увеличение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума работникам краевых и муниципальных учреждений, строительство дорог к ТОРам, социальную поддержку населения, в том числе обеспечение лекарственными препаратами, строительство и ремонт муниципальных больниц, детских садов и школ, и другие социально-важные задачи. Принятие корректировок в бюджет позволит исполнителям программ начинать конкурсные процедуры, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК.

По итогам корректировки основные параметры бюджета-2018 составили: по доходам 98,6 млрд рублей, по расходам 102,6 млрд рублей. Размер дефицита краевого бюджета уменьшен до 3,9 млрд рублей.

- Более чем на 2 млрд рублей увеличены расходы бюджета по социальным программам, в том числе по здравоохранению, - акцентировал председатель бюджетного комитета ЗС ПК Галуст АХОЯН.

Кроме того, на 2018 год за счет средств краевого бюджета теперь дополнительно предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января и с 1 мая, решение о котором принял президент РФ Владимир ПУТИН. На повышение зарплат работников краевых государственных и муниципальных учреждений Приморья потратят 154,3 млн рублей и 100 млн рублей соответственно.

Изменения коснулись также бюджетов 2019 и 2020 годов - на этот период запланированы капитальные вложения в ряд объектов социальной инфраструктуры муниципалитетов Приморья. В Находке и Уссурийске предполагается построить крытые тренировочные катки, а в Большом Камне и Артеме - возвести новые поликлиники. Кроме того, запланированы расходы на капитальные ремонты ряда медучреждений и на помощь муниципалитетам в проектировании дошкольных учреждений.

Добавим, что 28 февраля краевой парламент одобрил соглашения, заключенные Приморским краем с Минфином РФ. Вице-губернатор Приморского края Татьяна КАЗАНЦЕВА отметила, что данными соглашениями предусматривается реструктуризация на выгодных условиях бюджетных кредитов в сумме более 3,5 млрд рублей, имеющихся у Приморья. Например, в 2018 году вместо 2,9 млрд рублей региону необходимо будет вернуть федерации только 184 млн рублей.

Отчеты по правилам

На февральском заседании депутаты ЗС ПК ознакомились с отчетами о деятельности Контрольно-счетной палаты Приморского края и Уполномоченного по правам человека в Приморском крае в 2017 году. Оба отчета удостоились высоких оценок со стороны депутатского корпуса.

- В течение всего минувшего года аудиторы Контрольно-счетной палаты активно участвовали в обсуждениях, выполняли наши поручения. От имени депутатов Законодательного Собрания хотел бы поблагодарить Палату за хорошую работу, - прокомментировал доклад председатель ЗС Приморья Александр Ролик.

Краевой омбудсмен Валерий РОЗОВ напомнил о том, как совместно с депутатами Законодательного Собрания удалось привлечь внимание к ситуации с отзывом аккредитаций у приморских вузов в течение учебного года. Приморскими законодателями в Госдуму РФ был внесен законопроект, направленный на защиту интересов студентов, уже проходящих обучение по специальностям, которым грозит лишение аккредитации. О важности этого вопроса депутаты ЗС ПК напомнили коллегам из Федерального Собрания во время выездного заседания комитета ГД РФ по образованию летом 2017 года.

- Информация, которую предоставил Уполномоченный, говорит о том, что снять напряжение по многим вопросам помогает общение с людьми. В этом отчете появился раздел, посвященный использованию «дальневосточного гектара», а также экологии, это немаловажно, - высказал мнение председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС.

С отчетами связаны и поправки в Устав Приморского края, одобренные 28 февраля в первом чтении. Как сообщил заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Александр ЛОСЬ, законопроект предусматривает, что губернатор Приморья будет ежегодно представлять в Законодательное Собрание публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Приморского края и учредителем которых является Приморский край. В свою очередь, Общественная палата Приморского края теперь сможет формировать общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания таких услуг.

Артем СТРОГИН.