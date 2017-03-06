Командующий ТОФ проверит готовность крейсера "Варяг" к ведению одиночного боя

Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел в море для проведения инструкторско-методического занятия по отработке элементов курсовой задачи К-2, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



В ходе проведения занятия, под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца, группа офицеров штаба флота проверит действия экипажа крейсера при выполнении элементов второй курсовой задачи (К-2) в морских полигонах боевой подготовки флота, сообщил "Золотому Рогу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.

Начальники управлений, отделов и служб флота, а также флагманские специалисты будут контролировать отработку задач по различным вводным в подчинённых по специальности боевых частях. Экипаж крейсера «Варяг» выполнит комплекс мероприятий по отражению удара средств воздушного нападения условного противника, обеспечит противолодочную и противодиверсионную защиту корабля, проведет условный артиллерийский бой и ряд учений – по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть и другие.

Офицерами штаба флота будет оцениваться правильность выполнения действий личным составом и командирами всех степеней, соответствие этих действий требованиям руководящих документов, а так же соблюдение временных нормативов.

Курсовая задача (К-2) это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а так же вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.