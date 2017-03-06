В Приморье в нацпарке "Бикин" впервые пройдет праздник "Ва:кчай ни"

Событие посвящено окончанию охотничьего сезона у коренных малочисленных народов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Праздник «Ва:кчай ни» (с удэгейского: «охотник») - масштабное, красивое и необычное мероприятие, посвященное окончанию охотничьего сезона у коренных малочисленных народов и Дню образования федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Бикин».

В этом году праздник «Ва:кчай ни» состоится впервые, но уже планируется как ежегодное эколого-просветительское мероприятие, разъясняющее роль национального парка в сохранении природного богатства реки Бикин и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе ФГБУ "Национальный парк "Бикин".

Национальный парк объединит в этот день всех, кто неравнодушен и заинтересован в сохранении и развитии среды обитания коренных малочисленных народов: охотники, творческие национальные коллективы, мастера-ремесленники, представители органов власти, природоохранные организации.

Необычный самобытный праздник соберёт более 300 участников и гостей.

Национальные костюмы, шаманские обряды, традиционные охотничьи состязания, игры и забавы - главные украшения программы.

С 12.00 до 17.00 гостей будут ждать шесть площадок, представляющие традиции и обычаи, национальную кухню, традиционные ремесла. состязания охотников. Мужчины будут соревноваться в стрельбе из лука, метании копья, перетягивании каната, определять зверя по следам.

Наряду с охотой и рыбалкой шахматы занимают в жизни краснояровских охотников-удэгейцев важное место. Поэтому «Ва:кчай ни», это не только состязания на силу и ловкость, также это праздник ума и логики. В этот день состоится первый районный шахматный турнир, посвященный памяти Василия Батанеевича Суляндзига - одного из самых выдающихся шахматистов села и талантливого математика.

Также гости праздника смогут посетить фотовыставку «Заповедное ожерелье Амура», организованную WWF России и национальным парком «Бикин». На выставке представлены 92 фотографии из 23-х федеральных заповедников и национальных парков 5 регионов бассейна реки Амур: Амурской, Еврейской автономной областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев.

Эффектным завершением праздника станет участие в крупнейшей в мире экологической акции – Час Земли. Главная цель глобальной акции – привлечь внимание к ограниченности ресурсов нашей планеты и призвать людей бережно и ответственно относиться к тому, что дает нам природа. В этом году, в 20.30 – когда во всем мире начнется Час Земли, жители и гости Красного Яра смогут поддержать акцию, организованную WWF России, отказавшись от электричества на час и наблюдая шаманское камлание у костра.

Мероприятие состоится 25 марта в 12.00 по адресу: с. Красный Яр Пожарского района.