Чтобы выйти замуж, женщинам Приморья нужно ехать в село

Знаете ли вы о том, что среднестатистическая жительница края на 5 лет старше среднестатистического приморца, все чаще становится мамой после 30 лет, зарабатывает почти в полтора раза меньше мужчины, не боится подработок и старается вести здоровый образ жизни? Об этом свидетельствуют данные приморской статистики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На начало 2015 года в Приморском крае проживало 1006,4 тыс. женщин (52% численности населения края), из них 78% - в городской местности и 22% - в сельской, - свидетельствуют данные Приморскстата. Что скрывается за сухими цифрами статистики? Каков он, портрет жительницы Приморья?

Наши женщины старше мужчин

Начнем с того, что средний возраст жительницы Приморья составляет 41,6 лет; она на 5 лет старше приморского мужчины. Если распределить женское население по основным возрастным группам, то в возрасте до 15 лет находятся 16%, в трудоспособном возрасте (16-54 года) - 53% и 31% составляют женщины старше трудоспособного возраста. При этом ожидаемая продолжительность жизни у женщин Приморского края составляет 74,4 года (по России - 76,5 лет).

В 2015 году в крае родилось 24,5 тыс. детей (на 0.8% меньше, чем за 2014 год), причем 57% от всех новорожденных это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очередности рождения. Основное число новорожденных приходится на матерей в возрасте до 30 лет - 59%. В тоже время за последние годы резко выросла доля родивших у матерей в возрасте старше 30 лет - с 25% в 2006 году до 41% в 2015-м.

За мужем едем в село

В целом по краю на 1000 мужчин приходится 1086 женщин. Правда, эта ситуация характерна для городских жителей (1118 женщин на 1000 мужчин), в сельской же местности картина противоположная - здесь больше мужчин (986 женщины на 1000 мужчин), поэтому и шансы найти свою половину у слабого пола здесь выше.

По данным органов ЗАГС, за прошедший год в Приморье было зарегистрировано 17,1 тыс. браков (на 5,5% меньше, чем в 2014-м) и 9,6 тыс. разводов (на 14% меньше). При этом на 1000 заключенных браков пришелся 561 развод (в 2014-м - 616).

Работой, в целом, удовлетворены

В 2015 году средняя численность безработных женщин в крае составила 34,3 тысячи (47% всех безработных), а средний возраст - 39 лет. Представительницам слабого пола сложнее, чем мужчинам, найти работу: работодатели предпочитают заполнять свободные вакансии мужчинами. Особенно остро это ощущают женщины предпенсионного возраста и имеющие маленьких детей.

За год в государственные службы занятости населения Приморского края обратились в поисках работы 32,5 тыс. женщин, из которых 18.5 тыс. (57% обратившихся) нашли работу. Правда, зарплата, получаемая ими, зачастую значительно уступает заработку среднестатистического приморского мужчины. По данным выборочного обследования в среднем они получают меньше мужчин в 1,4 раза.

Как показало Комплексное наблюдение условий жизни населения в Приморском крае, 78% респондентов имеют профессию, подтвержденную дипломом, но лишь 53% среди них работают по полученной специальности, 9% - работают по близкой специальности, а у 38% место и должность вовсе не соответствуют полученной специальности.

Любопытно, что при этом 70% женщин профессионально удовлетворены своей работой и получают моральное удовольствие, 82% вполне устраивают выполняемые обязанности и условия труда, 79% ценят работу за надежность, но вот уровнем зарплаты довольны лишь 34% женщин-респондентов.

Кроме того, 1% женщин оценили свою работу как очень тяжелую, 2% назвали ее тяжелой, 47% - средней тяжести, и 50% - легкой. Постоянное нервное напряжение на рабочем месте испытывают 23% жительниц края, а воздействие вредных производственных факторов - 21% .Тем не менее, 9% женщин, имея основную работу, успевают подрабатывать.

77 кило хлеба в год

Выборочное наблюдение рациона питания населения показало, что постоянно завтракают перед выходом на работу или учебу 71% приморских женщин, не завтракает - 7%. При этом - 73% принимают горячую пищу несколько раз в день, а 26% делают это не чаще раза в день.

В среднем на одну женщину в год приходится 77 кг хлебных продуктов, 75 мяса и мясопродуктов, 248 кг молока и молочных продуктов, 178 яиц, 92 кг овощей и бахчевых - 92 кг. При этом женщины потребляют 92 кг фруктов и ягод (на 5 кг больше, чем мужчины) и в восемь раз меньше алкогольных напитков, чем мужчины.

Информацию о здоровом питании 46% женщин края получают из СМИ, 68% - из специальных выпусков теле- и радиопередач, на специальных интернет-сайтах, 14% - от лечащего врача и 19% - от родственников или знакомых.

Федеральный срез

Результаты обследований подведены и в целом по России. Так, в 2015 году 53% опрошенных женщин в возрасте от 18 до 50 лет, воспитывая детей до 18 лет, участвовали в непрерывном образовании: 33% занимались самообразованием, 21% - дополнительным обучением на работе, а 16% посещали мероприятия просветительского характера 16%.

Если проанализировать суточный фонд времени женщины, имеющей детей в возрасте до 15 лет, то в будний день около 6 часов уходит на трудовую деятельность, 5,7 часа - на ведение домашнего хозяйства и уход за членами семьи, около 2 часов приходится на свободное время и 10,5 часов - на сон и личную гигиену. В выходные дни женщины уделяют ведению домашнего хозяйства 6,5 часов, а на свободное время приходится менее 4 часов.

По итогам выборочного обследования поиском работы занимались 9,2% опрошенных женщин. Самым распространенным способом найти работу 66% опрошенных женщин назвали обращение к знакомым и родственникам, о просмотре объявлений в Интернете и СМИ рассказали 37% и 27%, непосредственное обратились к работодателю 20%, а в государственную службу занятости - 15%. Подобными поисками была занята каждая пятая женщина в возрасте 20-24 лет, при этом 27% женщин, обратившихся в государственную службу занятости, хотели получить статус безработного и соответствующее пособие.

Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток..