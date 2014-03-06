Общественность Приморья предложила проверять чиновников на детекторе лжи

Использование полиграфа в профилактике коррупции обсудили на очередном заседании Общественного экспертного совета Приморья по повышению уровня безопасности.

Член совета Георгий Дубинин отметил, что в настоящее время в России узаконено применение детектора лжи.

«В нашей стране полиграф может применяться абсолютно законно. Он используется сегодня очень широко, как правоохранительными органами, так и частными детективами. Обмануть полиграфолога можно, на само устройство нельзя. Оно отлично помогает в раскрытии сложных уголовных преступлений», - сказал он.

По его мнению, использование полиграфа может помочь борьбе с коррупцией в органах исполнительной власти.

«Это самый короткий и действенный метод», - подчеркнул Георгий Дубинин

Президент Ассоциация полиграфологов Приморья Юрий Ветохин обратил внимание экспертов на то, что проверка на детекторе лжи может быть проведена только при письменном согласии опрашиваемого лица.

Кроме того, опрашиваемый должен сам оплатить мероприятие. А стоимость услуги значительна – от 5 до 50 тысяч.

В итоге эксперты сошлись во мнении, что необходимо изучить опыт использования полиграфа в работе с органами исполнительной власти.

«Предложение это интересно. Но мы должны мыслить реально и в рамках морали. Проработать и подготовить внятное предложение с указанием - где, когда, при каких условиях и какие конкретно чиновники должны будут проходить проверку на детекторе лжи», - подытожили эксперты.

Также эксперты предложили создать при Губернаторе уполномоченный орган, отвечающий за координацию антикоррупционной политики, проведение общего анализа текущей коррупционной ситуации в Приморье.

Напомним, в настоящее время по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского ведется разработка краевой госпрограммы «Безопасный край». Одной из ее частей станет «Программа противодействия коррупции».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото: http://tataram.ru/news/archive/article-4465-1/