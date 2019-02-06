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За одно и то же в Москве зарабатывают в два раза больше, чем в Приморье
Однако и этот расклад выглядит слишком оптимистичным и вызывает серьезные сомнения
В 2018 году среднемесячная начисленная зарплата в столице составила 80 881 рубль. Об этом сообщил Мосгорстат по данным за январь-ноябрь прошлого года. За этот же период средняя зарплата в Приморье составила 40 600 рублей. Однако к последним данным есть серьезные вопросы, сообщает газета «Золотой Рог».
Московские статистики посчитали, что средняя зарплата в столице на 11,7% превышает показатели за аналогичный период 2017 года. Цифра откровенно впечатляет, но столица есть столица и эти данные вполне соотносятся с экономическим ростом Москвы и с ростом цен на сырье, практически все доходы от продажи которого оседают в Белокаменной. Вопросы начинаются, когда сравниваются аналогичные показатели по Приморью.
Итак, по итогам 2017 года средний приморец получал чуть больше 34 400 рублей. А по итогам 2018 года – эта цифра будет на… 15% больше. Выходит, что Приморье показывало в 2018 году просто фантастические показатели экономического роста. Однако любой экономист даже средней руки с легкостью опровергнет это предположение. Край откровенно катился к катастрофе. Цены стремительно росли практически на всё. Зарплаты тех же бюджетников, методом различных ухищрений, даже падали, а не росли, так как краевой бюджет был просто не в состоянии потянуть и нынешние откровенно убогие начисления.
Что касается частного сектора, то здесь также все было весьма нерадужно. Экономический кризис в стране больше всего бьет как раз по регионам Дальнего Востока. Новые экономические инструменты, такие как Свободный порт и ТОРы фактически работают лишь на бумаге, за редким исключением. Но и новые проекты не дают прироста по заработным платам, а некоторые введенные в строй резидентами предприятия показывают средние зарплаты даже ниже 30 000 рублей. Так, на одном агропромышленном комбинате ТОРа новым работникам низового звена была предложена заработная плата в 17 000 рублей.
Все это влияет на набирающий силу и непрекращающийся отток населения. Напомним также, что на днях Приморье одним из первых в России было включено в проект по борьбе с бедностью.
Тогда откуда цифра в 40 600 рублей? Все очень просто. По мнению экспертов, она появилась примерно в начале лета 2018 года (то есть, если просто ориентироваться на официальные данные, прирост в 15% по зарплате произошел даже не за весь 2018-й, а за первые полгода) и связано это было исключительно с подготовкой к осенним выборам губернатора. Властям позарез нужны были позитивные цифры. Они и возникли. Поговаривают, что они не были откровенно «высосаны из пальца». Просто к средней зарплате того периода прибавили налог на доходы физических лиц, который, как известно, составляет 13%. То есть примерно соответствует неожиданному приросту средней зарплаты в крае. Дескать, вам же зарплату начисляют целиком, и только потом из нее бюджет забирает НДФЛ. Но в этом же не виноват ни работодатель, ни местная власть - это ваши личные взаимоотношения с государством. Не согласны – разбирайтесь сами. Других внятных объяснений редакция пока не слышала, но готова продолжить обсуждение этой темы.
Руководителя региона того периода трудно обвинить в том, что каток кризиса тогда уже потерял управление. Увы, это наследие «послеАТЭСного» пятилетия, когда край не только растерял все возможные перспективы, но и начал дальше скатываться в пропасть. Зато Приморье в то время, напомним, было на очень хорошем счету у Минфина, поскольку не просило никаких дополнительных денег у федерального бюджета.
«Зарплатная рокировка», как известно, в сентябре 2018 года «официальному» кандидату не помогла. Разгром на выборах был катастрофическим. Приморцы прекрасно понимали, что резкий рост зарплат - это отчаянный блеф. По некоторым, сразу оговоримся, весьма условным данным, в Приморье около 70-75% населения и сегодня получают зарплату не выше 23 000 рублей. Эти данные, похоже, прекрасно известны и федеральным властям, которые, еще раз обратим на это внимание, оперативно начали реализовывать здесь программу по борьбе с бедностью.
Новый врио как опытный управленец также понял, что к чему, и сразу начал предпринимать усилия по росту зарплат хотя бы у бюджетников, тех же медиков и учителей. Уже сейчас видно, что работа эта продолжается и сейчас, спустя несколько месяцев после выборов.
Что касается вышеуказанных цифр со средними зарплатами в Москве и Приморье, то в идеале, конечно, хотелось бы видеть обратное соотношение, а лучше всего, учитывая цены на товары, продукты, услуги, тарифы ЖКХ, транспорт, удаленность от Первопрестольной и пр. видеть такое соотношение – 1 к 3. В пользу приморцев, естественно.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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