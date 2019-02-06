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Государство ФСИН живет по своим законам
Динамичный рост бюджетного финансирования Федеральной службы исполнения наказаний не влечет за собой пропорционального улучшения условий содержания подавляющего большинства сидельцев
Недавно в приморских СМИ промелькнула информация о количестве людей в крае, отправившихся в колонии за последние 20 лет. Эту информацию журналистам одного из информагентств Приморского края предоставили в самой Федеральной службе исполнения наказаний, где конвойная служба отчиталась о проделанной работе за два десятилетия. Цифра оказалась весьма впечатляющей. Вдумайтесь: 750 тысяч человек!
Прописью: семьсот пятьдесят тысяч осужденных перемещены караулами конвойной службы ГУФСИН по ПК «в места не столь отдаленные». В сравнении с населением края, превышавшим 20 лет назад 2 миллиона 200 тысяч человек, а сейчас сократившимся до 1,9 млн человек, это одна треть. То есть, по данным ГУФСИН по ПК, конвоиры службы перевезли (в среднем) каждого третьего жителя Приморского края.
Российская Федерация устойчиво занимает место в первой тройке стран с самым большим числом заключенных на 100 тысяч населения. Опережают нас по этому показателю только США, где на 100000 населения приходится свыше 600 заключенных, тогда как в РФ этот показатель хоть и снижается, но остается выше 430 заключенных на 100 тысяч населения - больше всех в Европе. На третьем месте после США и РФ идет Бразилия, с показателем чуть более 300 заключенных на 100 тысяч жителей. При том, что и в США, и в Бразилии общее число жителей существенно больше, чем в России.
Также Российская Федерация лидирует в Европе по объему бюджетных средств на финансирование пенитенциарной системы. Так, по данным Совета Европы, на конец 2013 года Россия занимала первое место по сумме финансирования тюремного ведомства - 6 млрд 436 млн евро в год, в два раза опережая Великобританию (3 млрд 356 млн евро в год) и Италию с Германией (3 084 и 2 739 млн евро в год соответственно). При этом, по расходам на содержание одного заключенного РФ была на десятом месте в этом списке, с показателем 26 евро в день на одного, содержащегося в неволе гражданина, против 130 евро в день в Италии, 112 евро в день в Германии и 110 евро в день в Великобритании.
Если же постараться избежать сравнений со странами Евросоюза и прочего зарубежья, памятуя о нашем особом пути и суверенной демократии, то тоже увидим не менее показательную картину. В частности, по данным доклада Санкт-Петербургского Института проблем современного общества (ИПСО), по итогу фактического исполнения бюджета 2015 года финансирование ФСИН Российской Федерации достигло 303 миллиардов рублей, опередив Министерство здравоохранения (301 млрд руб) и слегка не дотянув до уровня Министерства образования и науки (389 млрд руб). На фоне того, что бюджеты образования и здравоохранения были исполнены на 99 и 98 процентов соответственно, а бюджет тюремного ведомства - на все 112%!
Однако при всем этом ФСИН регулярно жалуется на недостаток финансов, в том числе - на обеспечение питания осужденных и подследственных, содержащихся под стражей. Этот момент приобретает особую актуальность в свете провозглашенной в стране общей гуманизации системы исполнения наказаний. В частности, новые учреждения ФСИН, следственные изоляторы «Кресты-2» в Санкт-Петербурге и в г. Сосновоборске Красноярского края строились уже с соблюдением всех норм европейского уровня, с площадью не менее 4 квадратных метров на одного арестанта, а в «Крестах-2» так и с высотой потолков в три метра вместо двух с половиной. В результате чего стоимость строительства этого СИЗО в «северной столице» составила 12 млрд рублей на 1000 мест для содержания следственно-арестованных или по 12 миллионов рублей за одно место.
Возникает вопрос: эти бюджетные расходы налогоплательщиков России - на кого конкретно? На осужденных, отбывающих наказание в виде лишения их свободы, или на их охранников и обслуживающий персонал уголовно-исправительной системы? Ведь в систему ФСИН входят собственные медицинские и образовательные учреждения, как для осужденных, так и для сотрудников, а кроме того - система внутренней торговли и снабжения товарами первой необходимости, неподконтрольная никому за пределами тюремного ведомства, не ведающая понятия конкуренции.
Так, если в свободной, демократической и рыночной Российской Федерации в среднем один профессиональный медик на 400 пациентов, то в России за решеткой, в части, подведомственной ФСИН, на одного медика - всего 25 пациентов. А уровень смертности в местах лишения свободы остается у нас высоким, и ниже среднего по стране он только потому, что в учреждениях ФСИН содержатся по большей части молодые мужчины 25-45 лет. И даже в таких условиях в системе ФСИН чрезвычайно высока заболеваемость туберкулезом и ВИЧ - по сравнению с показателями «вольной» России, не говоря уже о странах Евросоюза.
Почему так происходит? Почему устойчивый и неуклонный рост бюджетного финансирования Федеральной службы исполнения наказаний не влечет за собой пропорционального улучшения условий содержания осужденных и следственно-арестованных? Почему остается не просто высоким, а растет год от года уровень рецидивной преступности по всей стране? Ведь судя по официальным данным МВД России и судебной системы, в целом роста преступности в стране в последние годы не наблюдается, а наоборот, происходит его существенное снижение на протяжении десятилетия. Тогда как число заключенных хоть и сокращается, но темпы значительно ниже.
Ответ напрашивается простой: ФСИН России, как всякая закрытая система, работает «на себя». Сокращение числа осужденных в учреждениях ФСИН - исправительных колониях, колониях-поселениях и т.п. - должно вести к сокращению самой системы и расходов на нее. А происходит с точностью до наоборот: число заключенных снижается, а расходы на систему растут. И львиная доля этих расходов приходится вовсе не на осужденных в неволе, и даже не на тех сотрудников, кто несет непосредственную службу по их охране в исправительных учреждениях, колониях, тюрьмах и СИЗО, а на разбухший управленческий аппарат. Требующий окладов, премий, жилья и социального обеспечения - но не исключающий при этом коррупционных проявлений, которыми пропитана насквозь система ФСИН.
Хотя необходимость ее радикального реформирования назрела давно и не вызывает сомнений, но видимо, расшатывать пенитенциарное ведомство реформами опасаются даже правительство и Президент России.
Между тем, конкретные предложения по реформированию ФСИН давно уже сформулированы: из ведомства предлагается вывести образовательные и медицинские учреждения, торговые и производственные предприятия - передав их, соответственно, в Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг РФ, с тем, чтобы у ФСИН остались лишь ее прямые обязанности охраны мест лишения свободы и обеспечения в них режима содержания осужденных.
Такие меры позволят существенно сократить бюджетные расходы ФСИН, оказывающиеся не эффективными, параллельно шире внедряя практику применения наказаний, не связанных с лишением свободы, сокращая число населения страны по ту сторону тюремной решетки.
КСТАТИ
Бульдозер с той стороны решетки
Только по уголовным делам последних лет в Приморском крае возможно составить представление о происходящем внутри тюремного ведомства. В одном случае офицера ФСИН осудили по обвинению в снабжении им осужденных в колонии мобильными телефонами и передаче им наркотиков.
В другом - сотрудник ФСИН из другой колонии осужден за то, что якобы организовал разделку на лом и вывоз из «зоны» бульдозера с экскаватором (!?), нанеся ущерб учреждению и ведомству в целом. В третьем - успевших уволиться замначальника ГУФСИН по ПК и замначальника базы материально-технического снабжения обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ в злоупотреблении полномочиями за подписание фиктивных документов о приемке продуктов, которые фактически не были поставлены - на сумму свыше 31 миллиона рублей, их дело рассматривал Советский районный суд Владивостока, о приговоре пока не сообщалось.
И это лишь примеры, лежащие на поверхности. А если вспомнить скандал пятилетней давности с уголовными делами в отношении ряда высших руководителей ФСИН России, где ущерб бюджету исчислялся миллиардами рублей, легко прийти к выводу, что и этот опыт существенно на систему ФСИН в целом не повлиял.
Юрий РОГОВ, фото из архива. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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