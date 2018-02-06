Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Главный приз в номинации "Снято на смартфон" фестиваля "Веселая ларга" остался во Владивостоке
«Веселая ларга» - это крупнейшая киноплощадка Дальнего Востока и признанный авторитет в области детского кино и телевидения
Компания «МегаФон» наградила авторов лучших работ в номинации «Снято на смартфон» Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга». На конкурс в этой номинации было прислано несколько десятков работ в самых различных жанрах, а победителем стал фильм «Вещь!», который создали ребята из медиацентра «Следопыт» г. Владивостока.
Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга» начал отсчет своей истории 7 лет назад. Именно тогда на базе Владивостокского городского Дворца детского творчества при поддержке администрации Владивостока была создана площадка, которая объединила юных кинематографистов и телевизионщиков – сначала из Приморья, а затем всей страны и даже из-за рубежа. Телепрограммы, тележурналы, игровые и документальные фильмы – работы в жюри фестиваля, которое неизменно возглавляет кинорежиссер, актер, руководитель мастерской ВГИК Владимир Грамматиков, приходят из разных уголков России.
«В конце прошлого года, накануне начала старта приема конкурсных работ, мы решили стать партнерами этого фестиваля, -- говорит Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». «Веселая ларга» - это крупнейшая киноплощадка Дальнего Востока и признанный авторитет в области детского кино и телевидения. Мы надеялись, что юным кинематографистам будет интересно попробовать себя в новой роли, стать авторами «мобильного» кино, представить работы, снятые на смартфон. Судя по интересу к новой номинации и большому количеству присланных работ, мы не ошиблись».
Главный приз – за фильм «Вещь!» - остался у «хозяев» фестиваля, в медиацентре «Следопыт» Дворца детского творчества г. Владивостока.
«Чтобы оценить настоящее, нужно заглянуть в прошлое. И тогда поймешь, что смартфон-вещь!», - так описали авторы главную идею своей работы.
Второе место - у Арины Левадней, автора сюжета о массовом спуске Дедов Морозов на трассах сахалинского «Горного воздуха», а третье место завоевала студия средней школы №25 г. Владивостока за фильм «Видео о том, как полезен нам смартфон».
«Нам очень понравилась и сама идея номинации «Снято на смартфон», которую нам предложил партнер - компания «МегаФон», и глубокий смысл общей тематики работ - «Телеком спешит на помощь»: сегодня, когда мобильных гаджетов уже больше, чем их пользователей, очень важно, чтобы современные технологии не просто облегчали подрастающему поколению жизнь и развлекали, но и помогали проявлять свои лучшие качества, становиться добрее. За информационными технологиями будущее, а развивать их и пользоваться ими будут те, кто уже сегодня заявляет о себе в качестве наших конкурсантов», - говорит Татьяна Никитченко, директор фестиваля «Веселая ларга».
Новости тематики
- Главный приз в номинации "Снято на смартфон" фестиваля "Веселая ларга" остался во Владивостоке
- "Если хочешь выговориться у бара - приходи в будние дни"
- Вместо Мутко и Жукова
- Воспитанники детских домов Приморья начинают борьбу за Лондон
- Во Владивостоке определены победители номинации "Снято на смартфон" фестиваля "Веселая ларга"
- Глава Владивостока проверит себя на "Тотальном диктанте"
- Во Владивостоке "разошьют" историческую зону города
- Следы покупателя самой дорогой квартиры в Москве ведут в Приморье
- Во Владивостоке юных мультипликаторов приглашают поделиться своим "Миром на ладони"
- В Приморье более 12 тысяч человек часть своих новогодних каникул провели в казино
Новости раздела
- Главный приз в номинации "Снято на смартфон" фестиваля "Веселая ларга" остался во Владивостоке
- "Если хочешь выговориться у бара - приходи в будние дни"
- Вместо Мутко и Жукова
- В Приморском крае тигрицу изъяли для её же безопасности
- Более 50 школ и детсадов Владивостока испытывают кадровый голод
- Теле- и радиовещание в Приморье может ненадолго прерваться
- На портале госуслуг стала доступна новая возможность
- Губернатор отменил в Приморье суровую зиму
- Воспитанники детских домов Приморья начинают борьбу за Лондон
- Электрички в Приморском крае переходят на новый график движения
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дешевое завозное молоко, которое продается в Приморье, оказалось не совсем молоком
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Налоговая настаивает на необходимости банкротства одного из крупнейших предприятий Приморья
- Cлухи о кончине правого руля преждевременны
- У Дальневосточного морского пароходства новые руководители
- Дальневосточный образовательный молодёжный форум "Амур" обрел всероссийский статус
- Потребительское кредитование ограничат
- На портале госуслуг стала доступна новая возможность
- В интернете появился сенсационный фильм о "деле Пушкарева"
- Год дальневосточного аиста стартует в бассейне Амура