Главный приз в номинации "Снято на смартфон" фестиваля "Веселая ларга" остался во Владивостоке

«Веселая ларга» - это крупнейшая киноплощадка Дальнего Востока и признанный авторитет в области детского кино и телевидения

Компания «МегаФон» наградила авторов лучших работ в номинации «Снято на смартфон» Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга». На конкурс в этой номинации было прислано несколько десятков работ в самых различных жанрах, а победителем стал фильм «Вещь!», который создали ребята из медиацентра «Следопыт» г. Владивостока.

Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга» начал отсчет своей истории 7 лет назад. Именно тогда на базе Владивостокского городского Дворца детского творчества при поддержке администрации Владивостока была создана площадка, которая объединила юных кинематографистов и телевизионщиков – сначала из Приморья, а затем всей страны и даже из-за рубежа. Телепрограммы, тележурналы, игровые и документальные фильмы – работы в жюри фестиваля, которое неизменно возглавляет кинорежиссер, актер, руководитель мастерской ВГИК Владимир Грамматиков, приходят из разных уголков России.

«В конце прошлого года, накануне начала старта приема конкурсных работ, мы решили стать партнерами этого фестиваля, -- говорит Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». «Веселая ларга» - это крупнейшая киноплощадка Дальнего Востока и признанный авторитет в области детского кино и телевидения. Мы надеялись, что юным кинематографистам будет интересно попробовать себя в новой роли, стать авторами «мобильного» кино, представить работы, снятые на смартфон. Судя по интересу к новой номинации и большому количеству присланных работ, мы не ошиблись».

Главный приз – за фильм «Вещь!» - остался у «хозяев» фестиваля, в медиацентре «Следопыт» Дворца детского творчества г. Владивостока.

«Чтобы оценить настоящее, нужно заглянуть в прошлое. И тогда поймешь, что смартфон-вещь!», - так описали авторы главную идею своей работы.

Второе место - у Арины Левадней, автора сюжета о массовом спуске Дедов Морозов на трассах сахалинского «Горного воздуха», а третье место завоевала студия средней школы №25 г. Владивостока за фильм «Видео о том, как полезен нам смартфон».

«Нам очень понравилась и сама идея номинации «Снято на смартфон», которую нам предложил партнер - компания «МегаФон», и глубокий смысл общей тематики работ - «Телеком спешит на помощь»: сегодня, когда мобильных гаджетов уже больше, чем их пользователей, очень важно, чтобы современные технологии не просто облегчали подрастающему поколению жизнь и развлекали, но и помогали проявлять свои лучшие качества, становиться добрее. За информационными технологиями будущее, а развивать их и пользоваться ими будут те, кто уже сегодня заявляет о себе в качестве наших конкурсантов», - говорит Татьяна Никитченко, директор фестиваля «Веселая ларга».