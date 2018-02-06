"Если хочешь выговориться у бара - приходи в будние дни"

Сегодня бармены Владивостока встречают свой профессиональный праздник, делятся "наболевшим" и принимают поздравления

6 февраля отмечается Международный день бармена - День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Трудно сказать, сколько всего во Владивостоке людей, которые могут по праву назвать этот день своим профессиональным праздником. Более того, на одном из сайтов Владивостока в разделе "Вакансии" первый запрос выдает около 30 заведений, которым требуются бармены, бармены-официанты, бармены-кассиры, бармены-администраторы и т.д. Значит, количество властелинов вкуса за стойкой бара будет пополняться. В чем секрет профессии и почему бывших барменов не бывает?

Об этом корреспондент «Золотого Рога» пообщался с барменами Владивостока.

Максим КОЛЕЧКИН, 26 лет, бар-менеджер бара "Дружба", ведёт Telegram-канал "Дневник молодого бармена", рассказывая читателям самые курьезные истории, связанные с профессией.





- Максим, что тебя привлекло в профессии бармена, почему ты отдал ей предпочтение?

- Я тружусь барменом уже семь лет. Сначала был официантом, потом ушёл в армию, по возвращении предложили подработать барменом. Я ничего не умел, всему учился в процессе. На подработке был недолго, поскольку понял, что лучше стоять за баром, чем бегать по залу. Погрузился в «кофейную гущу» и узнал много тонкостей и секретов. Мне нравится общаться с посетителями, когда они ожидают чашечку ароматного, бодрящего напитка.

- А бывают моменты, когда хочется уйти и заняться чем-то другим?

- Да, безусловно, такое желание появляется время от времени. Работа, конечно, хорошая. Ты постоянно в тепле, общаешься с людьми, в хорошем настроении, но при этом очень сложно назвать жизнь бармена нормальной. Я веду ночной образ жизни, а весь день сплю. Но на данный момент уходить не собираюсь. Я знаю, что посижу неделю в офисе, мне надоест, и захочется обратно.

- Говорят, что бармены априори психологи. Ты разделяешь это мнение?

- Согласен частично. Иногда приходят очень интересные люди с захватывающими историями, их хочется выслушать и помочь, но бывают люди, с которыми хочется как можно быстрее прервать общение. Если хочешь выговориться у бара - приходи в будние дни, обычно у барменов мало работы, и они если не с удовольствием тебя послушают, то им просто придётся.

- Какие коктейли чаще всего заказывают?

- Есть такая закономерность - каждый сезон популярен один коктейль. Это может быть связано с вышедшим фильмом, в котором пили этот коктейль или музыкальным альбомом, где упоминалось название. Лично я стараюсь как можно меньше работать по меню и для каждого гостя делать что-то своё, исходя из предпочтений. Я обычно сразу забываю, что смешиваю в напиток, поэтому иногда гости даже не могут два одинаковых коктейля выпить - это моя изюминка.

- Как ты считаешь, профессия бармена больше для души или для заработка?

- Лет шесть назад я бы сказал, что для заработка, а сейчас - для души. Идея, энтузиазм, желание творить и доставлять людям удовольствие меня вдохновляют.



Второй наш собеседник - Михаил СТАРОХОЗЯЕВ, 20 лет, молодой бармен и успешный диджей.





- Что натолкнуло тебя на мысль стать барменом?

- Я года два был официантом, потом друзья позвали подзаработать барменом. Опыта не было совершенно, но меня всегда интересовала барная культура, и я согласился. Первые полгода наливал чаи и морсы. Зато сейчас делаю это профессионально.

- Есть ли у тебя хобби, которому ты посвящаешь свое свободное время?

- Конечно! Я - диджей, выступаю на вечеринках, пишу свою музыку, развиваюсь и стараюсь не стоять на месте.

- Кто из известных мировых барменов является авторитетом для тебя?

- Я заочно не ориентируюсь на мировых барменов, в авторитет возвожу только того человека, с которым знаком лично. Могу отметить нашего бар-менеджера Александра ПЕТРОВА и просто успешного бармена Владивостока Максима КОЛЕЧКИНА.

- Что тебе больше всего нравится в твоей профессии?

- Это, как минимум, весело и интересно. Большой поток абсолютно разных людей ежедневно проходит через мою барную стойку. Жизнь не стоит на месте, когда ты бармен, постоянно приходится развиваться, гнаться за трендами.

- А какие есть минусы?

- Их нет, каждый день особенный, не похожий на ушедший.

Третий собеседник - Сергей БОЛЬШАНИН, 27 лет, опытный бармен, по его признанию, примерный муж и отец.





- Тебе сейчас 27 лет, есть любящая жена и маленький сын, не подталкивал ли семейный статус сменить профессию? Что тебя привело за стойку бара?

- Когда мне было 16 лет, мой круг друзей и знакомых начал пополняться, многие из тех ребят работали барменами и впечатляли за стойкой. Меня заинтересовала совокупность качеств, которые должен в себе иметь бармен: коммуникабельность, быстрая координация своих мыслей и действий, креативность. В дальнейшем этот круг знакомых меня и вовлёк в эту сферу. Встал за бар я совершенно "зелёный", но готовый всему учиться.

- Говорят, бывших барменов не бывает...

- Да, это абсолютно так. Бармен - это призвание, стиль жизни, а не просто подработка, как это принято считать в России, к сожалению. Бармен - это очень интересная и в то же время сложная профессия.

- Что тебе больше всего в ней нравится?

- Хитросплетение реакции вкусовых рецепторов. Нравится удивлять людей. Люблю, когда гости советуются по поводу выбора напитка. Так, например, парень может не любить виски, а я сделаю коктейль, разумеется, с виски, от которого он будет в восторге. Я люблю видеть довольные глаза гостей и их отдачу.

- Ты так восторженно говоришь о своей профессии. Скажи, а хотел когда-нибудь покинуть эту сферу?

- Да, но я этим настроением уже переболел. Из-за того, что в основном работаешь ночью, сбивается весь график. Когда набираешься опыта, с этим удается справляться. Думаю, у каждого есть некий переломный момент, когда задаешься вопросом "Действительно ли это того стоит?" У меня он тоже был, но быстро прошёл.

Фото из личного архива барменов.



Дарья МАСЬКО.