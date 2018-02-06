Дружбу не купишь

Ровно 140 лет назад, к концу января 1878 года по новому стилю русские войска освободили от турок большую часть современной территории Болгарии. Свобода братского народа от почти пятисотлетнего Османского владычества была щедро оплачена кровью русских солдат.

Та далекая война, в которой Россия поддержала славянские народы Балкан, по сей день называется в Болгарии Освободительной. В память о ней в стране установлено более 400 памятников русским, и каждый год простые люди возлагают к ним венки в знак признательности нашим воинам. Возле парламента Болгарии стоит памятник русскому Царю-Освободителю Александру ІІ...

Впрочем, нынешний юбилей заставляет задуматься, есть ли место элементарной благодарности в международной политике, и существует ли на самом деле пресловутая «дружба народов». Почти всю первую половину ХХ века болгарские правители пытались развернуть свой народ против России. За это время Болгария оказывалась в лагере противников нашей страны в трёх войнах, включая две мировые. В 1990-ые, позабыв обо всём, что дала стране дружба с Советским Союзом, Болгария устремилась на Запад. Сегодня она является членом НАТО - недружественного нам военного альянса; кроме того, раз за разом поддерживает антироссийские санкции.

Почти никто из отечественных политиков «не заметил» юбилея Освободительной войны. Лишь председатель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир ЖИРИНОВСКИЙ напомнил о не самой приятной истории русско-болгарского «братства» и в очередной раз выступил против практики «покупки лояльности», которую Либерально-демократическая партия призывает искоренить едва ли не со дня своего основания.

Действительно, достаточно долгий период лояльности болгарского руководства к нашей стране пришелся на период «социалистического лагеря» и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), созданного в 1949 году. По мнению Владимира Вольфовича, СЭВ был именно попыткой купить дружбу. По факту он представлял собой клуб заемщиков у Советского Союза. Но ведь «дружбы за деньги не бывает», - резонно подчёркивает Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР считает, что печальный опыт, к сожалению, никого ничему не научил: «Вновь и вновь повторяется эта ошибка. СССР кормил полмира, все лучшее отправлял в страны Варшавского договора и национальные республики, и все равно в 1991 году все разбежались, проклиная Россию, а в некоторых местах против русских даже начались страшные репрессии. Уже в современное время мы годами кормили Украину невозвратными кредитами и скидками на газ, закрывали глаза на выходки разных президентов этой страны, а в итоге получили враждебный анклав под самым боком и геноцид русского населения на Донбассе. Мы тратим огромные деньги на Белоруссию, а Минск даже не признает Крым русским».

Жириновский уже много лет предлагает строить отношения с соседними странами исключительно на принципах взаимной выгоды и не прощать долги. Это позволит направлять больше средств на развитие самой России и избавит от горьких разочарований в переменчивых «друзьях».

Евгений СИДОРОВ.