Вместо Мутко и Жукова

Приморцы поддержали российских олимпийцев, фактически преданных чиновниками от спорта

На центральной площади Владивостока в субботу прошел многотысячный митинг в поддержку российских олимпийцев. Подобные митинги прошли и в других крупнных городах страны. В митинге, помимо простых горожан, приняли участие руководители края и Владивостока, приморские спортсмены, в том числе и участники Олимпийских игр.

В преддверии XXIII Зимних Олимпийских игр, которые начнутся в корейском Пхёнчхане 9 февраля, было распространено обращение к приморцам, сообщает портал Vl.Ru:

«Похоже, наши соперники нашли, наконец, верный способ победить Россию задолго до старта. Действия чиновников Международного олимпийского комитета по отношению к нашим спортсменам больше похожи на попытку унизить, оскорбить, растоптать достоинство российского спорта. Под предлогом бездоказательных подозрений, без внятного объяснения конкретных причин функционеры МОК не допустили до Олимпиады целую плеяду наших лучших атлетов - биатлонистов, лыжников, фигуристов, конькобежцев, хоккеистов - словом, представителей тех видов спорта, в которых Россия традиционно сильна. А те спортсмены, которые вопреки всему попали на главные зимние состязания четырехлетия, лишены права выступать под национальным флагом».

Митинг объединил более 1000 человек. Несмотря на пронизывающий ветер и сильный мороз, многие пришли с детьми. На сцене выступали активисты и творческие коллективы Владивостока.

Митинг прошел под лозунгом «Россия в моем сердце». Были и другие призывы. Один из них: «Спорт - вне политики».

«Для меня прошедший митинг в поддержку наших спортсменов - это важное и нужное событие. Слезы наворачивались на глаза, я видела сотни людей, которые были объединены одной целью, идеей и делом. Мы все - против политики МОК. И мы за нашу страну, наши победы и наш спорт. Чувства переполняют, ты спускаешься в толпу и ощущаешь себя частью огромной, непобедимой России. Великой страны!» - говорит Полина СТЕПАНЕНКО, общественный деятель.

Бронзовый призер по гребле Георгий ЦЫБУЛЬНИКОВ обратился к собравшимся с короткой речью. Он отметил, что несправедливо отбирать у людей возможность выступить на Олимпиаде после многолетних этапов подготовки к ним:

«Я участвовал в Олимпиаде 1996 года в Атланте и не понаслышке знаю, каким тяжелым трудом это достается. Мечта любого спортсмена - участие в Олимпийских играх, ради этого они тренируются многие годы, я представляю, что сейчас в душе людей, которых не допустили на игры, - отметил Цыбульников. - Сколько они сил потратили, чтобы принять участие в главных соревнованиях всей своей жизни. Я уверен, что правда на нашей стороне, будем болеть за наших!»

Пловец Виталий ОБОТИН - участник сурдлимпийских игр. Он является многократным победителем этого турнира, неоднократно устанавливал рекорды планеты: «Этот митинг имеет большое значение для тех спортсменов, которые полетят из нашей страны на Олимпиаду. Уверен, что их будут поддерживать не только родные и близкие, но и все россияне, и это им поможет в борьбе за медали. Когда я участвовал в сурдлимпийских играх, понимал, что на соревнованиях не один, что за меня болеют и переживают».

Российский самбист, победитель чемпионатов СССР, Европы и мира, а ныне директор Приморского государственного училища олимпийского резерва Александр АКСЕНОВ пожелал российским олимпийцам бороться, несмотря ни на что, за победу: «Международный олимпийский комитет хочет не только дисквалифицировать наших спортсменов, но и дисквалифицировать нашу страну. Я сам в прошлом спортсмен-профессионал, знаю, что такое долгие годы тренировок. Сейчас они хотят отобрать у наших ребят их мечту. Хочу пожелать им продолжать бороться за нее, и тогда победа будет за нами».

«Я считаю мероприятие очень хорошим. Мне понравилось, только холодно было. Всех тех, кто запрещает нашим спортсменам выступать на Олимпиаде и не разрешает им носить российский флаг и герб, хочется побить! Это не честно!» - Кристина ПОГОДАЕВА, участница митинга, 10 лет.

«Мы все можем спорить или не сходится во мнениях по разным вопросам и проблемам. Но в том, что касается поддержки нашей страны и наших спортсменов - тут вариантов быть не может», - Виталий ВЕРКЕЕНКО, глава Владивостока.

Евгений СИДОРОВ.