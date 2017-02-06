Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке возбуждено 13 уголовных дел за незаконную вырубку деревьев
«Черных лесорубов» во Владивостоке ждет не только штраф, но и уголовная ответственность, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
169 фактов незаконной вырубки, обрезки деревьев, сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы выявили в 2016 году сотрудники управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока. Работа по пресечению нарушений природоохранного законодательства проводится специалистами управления в постоянном режиме, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе администрации Владивостока.
Материалы проверок были направлены в административные комиссии краевого центра, а также в правоохранительные и надзорные органы. В результате к нарушителям применены меры воздействия, предусмотренные законодательством.
Так, по материалам проверок отделы полиции УМВД России по Владивостоку возбудили 13 уголовных дел по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». В соответствии с этой статьей уголовная ответственность наступает в случае причинения ущерба на сумму свыше 5000 рублей. Отметим, статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» подразумевает срок лишения свободы от двух лет.
К административной ответственности по итогам рассмотрения материалов на заседаниях административных комиссий Владивостока привлечено 71 физическое лицо, 13 должностных и пять юридических. Административная ответственность, прописанная в Кодексе об административных правонарушениях РФ и краевом законе от 05.03.2007 г. № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» наступает в случае, если сумма ущерба составляет менее 5000 рублей.
«В прошлом году штрафов наложено на сумму 331 500 рублей. Причиненный в результате незаконной вырубки деревьев ущерб взыскивается в счет бюджета города», – рассказал начальник отдела экологической безопасности управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Сергей Козлов.
С начала 2017 года во Владивостоке также выявлены факты незаконного уничтожения зеленых насаждений на улицах Воропаева, Калинина, Радужной, Катерной, Снеговой, Бестужева, Комарова, Некрасовской, Народном проспекте. Это свыше 300 деревьев и кустарников, 3900 кв. метров плодородно-растительного слоя почвы. Также выявлены факты незаконного повреждения зеленых насаждений на улице Баляева, в Камском переулке, на Народном проспекте – всего около 20 деревьев. Как сообщают специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования, под незаконным повреждением зеленых насаждений подразумевается обрезка веток и кроны, обдир коры, повреждение корневой системы.
Работа по пресечению незаконной вырубки деревьев и других нарушений природоохранного законодательства во Владивостоке продолжается.
Новости тематики
- Во Владивостоке возбуждено 13 уголовных дел за незаконную вырубку деревьев
- В Приморье браконьер за тигриные трофеи заплатит более 9 млн рублей
- В Приморье резервный фонд для подкормки копытных составил более 300 тонн
- В Приморье после операции у раненого тигренка появился шанс вернуться в дикую природу
- В Приморье раненому тигренку сделают операцию
- В Приморье члены Клуба друзей WWF стали стипендиатами губернатора
- С начала Года экологии во Владивостоке незаконно вырублено свыше 280 деревьев и кустарников
- В Приморье кедр попал под раздачу
- В Приморье борются за жизнь тигренка, раненного в Пожарском районе
- За информацию о преступниках, ранивших тигренка в Приморье, назначена награда в 150 тыс. рублей
Новости раздела
- Во Владивостоке возбуждено 13 уголовных дел за незаконную вырубку деревьев
- В фестивале "Робофест-Владивосток - 2017" будут представлены 73 команды из Приморского края
- Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей
- Жители Приморья спешат обогнать россиян в подаче заявок на "дальневосточный гектар"
- Благотворительный фонд "Владмама" провел "Радостную тусу" во Владивостоке
- Москва и Санкт-Петербург интересуются "дальневосточным гектаром" активнее других
- В Приморье таможня вышла на опережающий график
- В Приморье браконьер за тигриные трофеи заплатит более 9 млн рублей
- Казаки из Санкт-Петербурга хотят основать станицу на озере Ханка в Приморье
- Региональный полуфинал игр "Будущее зависит от тебя" состоится во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль укрепился: такого курса российской валюты не было с лета 2015-го
- Один из штрафов для водителей увеличат в 60 раз
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай
- Трутнев пообещает открыть ввоз праворульных автомобилей в Приморье
- Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей
- Крупнейший приморский производитель колбасы и мясопродуктов обновил список совладельцев
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- В Приморье построят завод домокомплектов по финским и немецким технологиям
- Автобусы Владивостока наводнили волонтеры, собирающие деньги на лечение детей
- Решение районного суда Владивостока ставит под угрозу интересы государства