Во Владивостоке возбуждено 13 уголовных дел за незаконную вырубку деревьев

«Черных лесорубов» во Владивостоке ждет не только штраф, но и уголовная ответственность, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



169 фактов незаконной вырубки, обрезки деревьев, сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы выявили в 2016 году сотрудники управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока. Работа по пресечению нарушений природоохранного законодательства проводится специалистами управления в постоянном режиме, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе администрации Владивостока.



Материалы проверок были направлены в административные комиссии краевого центра, а также в правоохранительные и надзорные органы. В результате к нарушителям применены меры воздействия, предусмотренные законодательством.



Так, по материалам проверок отделы полиции УМВД России по Владивостоку возбудили 13 уголовных дел по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». В соответствии с этой статьей уголовная ответственность наступает в случае причинения ущерба на сумму свыше 5000 рублей. Отметим, статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» подразумевает срок лишения свободы от двух лет.



К административной ответственности по итогам рассмотрения материалов на заседаниях административных комиссий Владивостока привлечено 71 физическое лицо, 13 должностных и пять юридических. Административная ответственность, прописанная в Кодексе об административных правонарушениях РФ и краевом законе от 05.03.2007 г. № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» наступает в случае, если сумма ущерба составляет менее 5000 рублей.



«В прошлом году штрафов наложено на сумму 331 500 рублей. Причиненный в результате незаконной вырубки деревьев ущерб взыскивается в счет бюджета города», – рассказал начальник отдела экологической безопасности управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Сергей Козлов.



С начала 2017 года во Владивостоке также выявлены факты незаконного уничтожения зеленых насаждений на улицах Воропаева, Калинина, Радужной, Катерной, Снеговой, Бестужева, Комарова, Некрасовской, Народном проспекте. Это свыше 300 деревьев и кустарников, 3900 кв. метров плодородно-растительного слоя почвы. Также выявлены факты незаконного повреждения зеленых насаждений на улице Баляева, в Камском переулке, на Народном проспекте – всего около 20 деревьев. Как сообщают специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования, под незаконным повреждением зеленых насаждений подразумевается обрезка веток и кроны, обдир коры, повреждение корневой системы.



Работа по пресечению незаконной вырубки деревьев и других нарушений природоохранного законодательства во Владивостоке продолжается.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.