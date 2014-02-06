Приморский край примет участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая весна"

Подведение итогов Всероссийского субботника «Зелена весна» и торжественная церемония награждения регионов, организаций и участников субботника состоится 5 июня в рамках проведения «Дня эколога».

Традиция проведения весенних и осенних экологических субботников в этом году отметит свое 95-летие. Однако в настоящее время инициативы по организации уборки территорий, которые проявляют региональные органы управления, а также различные общественные и экологические организации в большинстве своем носят локальный и эпизодический характер. Предлагается возобновить практику проведения единовременной массовой уборки территорий в масштабах всей страны, которая станет общероссийским мероприятием.

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского выступает с инициативой ежегодного проведения субботников в последнюю субботу перед майскими праздниками. В 2014 году планируется провести Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» 26 апреля 2014 года. Мероприятие призвано консолидировать усилия граждан всех субъектов России по уборке родных территории от бытового мусора, улучшить экологическую обстановку в городах и населенных пунктах, поднять уровень экологической культуры у граждан, дать основы экологического воспитания подрастающему поколению.

Провозглашение единого дня Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» создаст платформу для объединения широкой сети уже существующих экологических мероприятий, проводимых усилиями различных организаций. К участию в субботнике приглашены ключевые компании топливно-энергетического сектора, такие как Госкорпорация «Росатом», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК» и др.

Учитывая большой опыт организации подобных мероприятий у Фонда им. Вернадского, а также активную деятельность Постоянно действующего оргкомитета Всероссийской конференции по экологическому образованию, в который входят представители государственных структур, образовательных учреждений, экологических и общественных учреждений 42 регионов России (в том числе и Приморского края). Всероссийский субботник «Зеленая весна» планируется сделать широким и массовым мероприятием и добиться широкого общественного резонанса.

Подведение итогов Всероссийского субботника «Зелена весна» и торжественная церемония награждения регионов, организаций и участников субботника состоится 5 июня 2014 года в рамках проведения «Дня эколога», который стал важным событием федерального масштаба и в 2013 году собрал ведущих государственных и общественных деятелей, в числе которых: советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата А.И. Бедрицкий, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования В.В. Кириллов. Руководитель Росгидромета Л.В. Фролов, Аудитор Счетной палаты Российской Федерации B.C. Катренко, Директор Института геоэкологии РАН имени Е.М. Сергеева В.И. Осипов, руководители Департаментов областей и г. Москвы, академики РАН, представители общественных организаций.

Обращаемся к руководителям предприятий и организаций, всем неравнодушным жителям Приморского края с просьбой поддержать проведение Всероссийского экологического субботника и организовать массовые мероприятия по уборке территорий в Приморском крае 26 апреля 2014 года.

Фонд им. Вернадского берет на себя осуществление информационной поддержки Всероссийского субботника «Зеленая весна» в СМИ федерального масштаба, а также освещения церемонии награждения представителей участвовавших регионов в рамках «Дня эколога».

С 1 февраля 2014 года Фонд им. Вернадского начинает принимать заявки от организаций на участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Весна». В заявке необходимо указать название организации, ФИО и контактные данные ответственного за участие в субботнике лица от организации.

Заявки на участие можно направлять в Оргкомитет Всероссийского субботника. Контактные лица: Евсеенкова Татьяна Андреевна, тел.: (495) 953-72-94, адрес эл. почты: evseenkova@vernadsky.ru; Магидович Артем Сергеевич, тел.: (495) 953-73-49, адрес эл. почты: asm@vernadsky.ru.