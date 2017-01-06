Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154

Пожертвования можно перевести до 15 февраля, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Сбербанка.

Сбербанк осуществляет приём добровольных пожертвований на указанный счёт во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет.

Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:

Счёт №40703810738000006071

БФ «Православие и Мир»

ИНН 7743069277

Реквизиты Банка:

БИК 044525225

ПАО Сбербанк

Корреспондентский счёт 30101810400000000225

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.