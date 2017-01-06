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Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Пожертвования можно перевести до 15 февраля, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Получателем средств является Благотворительный фонд «Православие и Мир», который выступил с соответствующей инициативой, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Сбербанка.
Сбербанк осуществляет приём добровольных пожертвований на указанный счёт во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно.
Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет.
Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:
Счёт №40703810738000006071
БФ «Православие и Мир»
ИНН 7743069277
Реквизиты Банка:
БИК 044525225
ПАО Сбербанк
Корреспондентский счёт 30101810400000000225
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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