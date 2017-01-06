Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Несколько домов в Приморье тонут в нечистотах
Управляющая компания из Спасска оштрафована судом на 150 тысяч рублей за ненадлежащее обслуживание жилого фонда, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, сотрудником Спасского территориального отдела Инспекции в ходе внеплановой выездной проверки по обращениям жильцов выявлен ряд нарушений, допущенных ООО «Спассктеплоэнерго-АТП» в обслуживании многоквартирных домов.
«В доме №77 по улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем подвал затоплен канализационными водами, а в доме № 51 по улице Парковая фасад здания находится в неудовлетворительном состоянии, аналогичная ситуация и в подъезде дома», – отметили в жилинспекции.
На основании выявленных нарушений, Спасский районный суд оштрафовал данную управляющую компанию на 150 тысяч рублей.
«При этом ООО “Спассктеплоэнерго-АТП” пыталось обжаловать постановления суда, но судом вышестоящей инстанции постановления оставлены в силе. В настоящее решение суда вступило в законную силу», - подчеркнули в ведомстве.
С начала года государственной жилищной инспекцией Приморского края проведено 1469 проверок, по результатам которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в таких домах, а также ресурсоснабжающим организациям выдано 437 предписаний, составлено 607 протоколов об административных правонарушениях.
Новости тематики
- Несколько домов в Приморье тонут в нечистотах
- Приморцы платят за капремонт исправнее, чем органы власти
- Жители Владивостока вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей
- Во Владивостоке некоторые котельные и административные здания отключат от энергоснабжения
- Во Владивостоке заработали фонтаны
- Двухмесячник чистоты во Владивостоке набирает обороты
- Владивосток приступает к весенней уборке
- Сферу ЖКХ в Приморье повесили на выпускника Стокгольмской школы экономики
- Осень - не повод расслабляться городским службам
- Что такое осень? Это грабли
Новости раздела
- Несколько домов в Приморье тонут в нечистотах
- Ушел из жизни адвокат Борис Любарский
- За передвижениями тигров Упорный и Артем ведется наблюдение в Приморье и Хабаровском крае
- На Дальний Восток заманивают даже староверов
- В Приморье у берегов Лазовского заповедника наблюдаются массовые лежбища ларг
- Расписание пригородных электропоездов в Приморье с 31 декабря по 8 января
- Студенты Владивостока взялись за набережную Цесаревича
- 2,5 млн российских туристов побывали в Приморье в уходящем году
- Спасатели Приморья отметили профессиональный праздник
- Уссурийский агропромышленный колледж отметил 105-летие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы не боимся местного бизнеса"
- Экономика России в 2017 году: что ждет рубль, цены, налоги и доходы населения
- Андрей ГОЛОТИН, директор приморского филиала НП СРО "МОСП МСП – ОПОРА": Положительного влияния свободного порта на бизнес мы еще не почувствовали
- У берегов Приморья чуть не рвануло
- Издательская компания "Золотой Рог" поздравляет своих читателей и партнеров с Новым годом!
- Путин поручил добавить газу в Приморье
- В Приморье строить доступное жилье выгоднее за пределами Владивостока
- Дмитрий СЕЛЮТИН, генеральный директор АО "ДВЭУК": Хуже не стало
- Самый дорогой студенченский обед в России – во Владивостоке
- Российские ученые перед Новым годом придумали, как защитить печень от алкоголя