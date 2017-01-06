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Несколько домов в Приморье тонут в нечистотах

06 Января 2017, 13:31 | Приморье

Управляющая компания из Спасска оштрафована судом на 150 тысяч рублей за ненадлежащее обслуживание жилого фонда, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, сотрудником Спасского территориального отдела Инспекции в ходе внеплановой выездной проверки по обращениям жильцов выявлен ряд нарушений, допущенных ООО «Спассктеплоэнерго-АТП» в обслуживании многоквартирных домов.

«В доме №77 по улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем подвал затоплен канализационными водами, а в доме № 51 по улице Парковая фасад здания находится в неудовлетворительном состоянии, аналогичная ситуация и в подъезде дома», – отметили в жилинспекции.

На основании выявленных нарушений, Спасский районный суд оштрафовал данную управляющую компанию на 150 тысяч рублей.

«При этом ООО “Спассктеплоэнерго-АТП” пыталось обжаловать постановления суда, но судом вышестоящей инстанции постановления оставлены в силе.  В настоящее решение суда вступило в законную силу», - подчеркнули в ведомстве.

С начала года государственной жилищной инспекцией Приморского края проведено 1469 проверок, по результатам которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в таких домах, а также ресурсоснабжающим организациям выдано 437 предписаний, составлено 607 протоколов об административных правонарушениях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: штраф  Жилищная инспекция  жкх  суд  управляющая компания 



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