Аэропорт Владивосток может получить имя Владимира Арсеньева

В России подвели итоги голосования по выбору имени для международного аэропорта Владивосток. Воздушная гавань может быть названа в честь дальневосточного исследователя Владимира Арсеньева.

Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморья, в финал конкурса вышли четыре имени: исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, основатель Владивостока Николай Муравьев-Амурский, адмирал Геннадий Невельской и первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина, сообщает газета "Золотой Рог".

"По итогам голосования за имя Владимира Арсеньева проголосовали 38% пользователей, Николая Муравьева-Амурского – 32%, Геннадия Невельского – 13% и за Анну Щетинину – 15%", – отметили в ведомстве, добавив, что участие в голосовании приняли свыше 20 тысяч приморцев.

Доименованы могут быть и воздушные гавани других городов Дальнего Востока. Имя Николая Муравьева-Амурского победило в ходе голосования за доименование аэропорта в Благовещенске, адмирала Геннадия Невельского – в Хабаровске, имя писателя Антона Чехова - в Южно-Сахалинске.

Со ссылкой на Указ Президента РФ о присвоении имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сообщил, что "нигде не написано, что имена могут быть присвоены исключительно по результатам голосования. Документ устанавливает, что предложения о присвоении имен в Правительство будет вносить Общественная палата по результатам общественного обсуждения". Далее указ о доименовании аэропортов должен подписать Президент России.

Напомним, изначально списки имен-претендентов формировали региональные Общественные палаты, к ним были добавлены имена, предложенные жителями в ходе интернет-голосования. Затем ВЦИОМ провел соцопросы жителей регионов проекта, в ходе которых были выявлены «тройки» или «четверки» имен-финалистов. Они вошли в шорт-лист общероссийского голосования, которое проводилось с 12 по 30 ноября. За это время желающие голосовали за выбранных претендентов на сайте великиеимена.рф, на сайте, в социальных сетях, позвонив на "горячую линию" 8-800-707-93-17, путём заполнения анкеты в СМИ и на борту самолета, на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах.

По итогам голосования в конкурсе приняли участие 5 525 553 человек. В большинстве регионов победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов.

Досье "Золотого Рога"

Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872-1930) – российский и советский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. Руководитель ряда первопроходческих экспедиций по исследованию горных районов Уссурийского края (Сихотэ-Алиньские экспедиции 1906, 1907, 1908-1910 годы), которые до Арсеньева являлись «белыми пятнами» на картах современного Приморья и юга Хабаровского края. Директор Хабаровского краеведческого музея имени Н.И.Гродекова в 1910-1919 и 1924-1925 годах. Офицер Русской императорской армии: за 26 лет военной службы прошел путь от вольноопределяющегося и подпрапорщика до подполковника. Состоял на службе чиновником особых поручений при приамурском генерал-губернаторе Н.Л.Гондатти, в 1911-1915 годах разработал и лично возглавил ряд секретных экспедиций по борьбе с хунхузами (китайскими бандитами), нелегальными иммигрантами и лесными браконьерами. При Временном правительстве Арсеньев – комиссар по делам туземных народностей Приамурского края. Именем Арсеньева названы улицы во многих городах бывшего СССР, город в Приморском крае, а также краеведческий музей во Владивостоке и прочие объекты.