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"Партия Дела" возвращает уважение к людям рабочих профессий
Организованная ею фотовыставка «Лица труда» работает в Большом ГУМе Владивостока до 8 декабря
Владивосток стал одним из первых городов России, где открылась выставка по итогам фотоконкурса «Лица труда», организованного «Партией Дела» и Издательским домом «Комсомольская правда». Его главными героями стали люди рабочих профессий, которые своими руками создают реальный продукт и обеспечивают потребности общества. Фотовыставка с работами победителей конкурса открылась 4 декабря в Большом ГУМе на Светланской, 33.
На выставке представлены работы как профессиональных фотографов, так и любителей – всего около полусотни фотографий. Люди, которые сегодня реально двигает экономику России, запечатлены на своих рабочих местах – на стройках, на заводах, в шахтах, в поле или в тундре.
Фотоконкурс «Лица труда» проходил на сайте kp.ru до 31 мая. По его итогам определились пять победителей из разных регионов России. Среди них – жительница Большого Камня, редактор заводской газеты ДВЗ «Звезда» Инна Мамушкина, получившая награду за фото одной из работниц предприятия – фотокамеру Canon 80D. Кроме того, на выставке в Большом ГУМе жители и гости Владивостока могут увидеть портреты еще нескольких приморцев, которые реально работают руками, а не «отбывают время» в офисе.
- «Партия Дела» выступает за национальное возрождение, за новую индустриализацию. Мы представляем интересы российского производителя в промышленности и сельском хозяйстве. И для нас тематика выставки «Лица труда» крайне важна: к сожалению, в современных масс-медиа люди рабочих профессий практически не представлены, и мы хотим восполнить этот пробел. Можно сколько угодно говорить о постиндустриальном развитии, об инновациях, но без развитого производства и сельского хозяйства страна не может существовать в принципе, - отметил в своем приветственном слове секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей ЛАПУШКИН.
Главный редактор Владивостокского филиала ИД "Комсомольская правда" — Приморье» Александр СЫРЦОВ подчеркнул, что благодаря фотоконкурсу «Лица труда» удалось возродить практически забытый жанр «производственного репортажа».
- Возрождается не только жанр, но и уважение к рабочему человеку. Рабочие профессии в нашей стране сегодня становятся все более востребованными, - отметил Александр Сырцов. - Нужно сделать так, чтобы Владивосток возродил свои знаменитые трудовые традиции, рабочие династии.
По словам Алексея Лапушкина, Владивосток – третий город, где проходит фотовыставка «Лица труда». До этого подобные мероприятия состоялись в Чите и в Череповце.
- В следующем году количество городов, которые посетит выставка, увеличится. Это проект не на один год, - пообещал представитель «Партии Дела».
- Непередаваемое ощущение, когда на выставке ты видишь портреты людей, с которыми постоянно работаешь рядом. Хотелось бы, чтобы этот проект развивался и продолжался, - поддержал идею руководитель приморского регионального отделения «Партии Дела», глава Чкаловского сельского поселения Всеволод ИЮ.
Напомним, что во Владивостоке выставка, посвященная людям рабочих профессий, будет работать до 8 декабря. А 12 декабря состоится «круглый стол» по итогам проекта «Лица труда» в редакции «Комсомольской Правды» в Москве.
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