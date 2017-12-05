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Новинки "Видеопроката" порадуют клиентов "Ростелекома" в декабре
В декабре пользователи услуги «Интерактивное ТВ» смогут посмотреть новинки отечественного и мирового кинематографа в сервисе «Видеопрокат». Клиентам доступны популярные премьеры сезона: «Оно», «Патти Кейкс», «Джунгли», «Три сестры», «Удача Логана», «Сделано в Америке», «Все святые», «Дюнкерк», «Мой маленький пони», «Джиперс Криперс 3», «Аномалия», «Снеговик», «Олаф и холодное приключение», «Максимальный удар», «ЛЕГО Ниндзяго Фильм», «Отступник».
На сегодняшний день сервис насчитывает более 3000 фильмов и сериалов. Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти нужную киноленту.
«Видеопрокат» сегодня это:
• доступ к самой полной коллекции сериалов и фильмов прямо на вашем телевизоре;
• возможность одним из первых просматривать новинки в форматах 3D и HD;
• еженедельное обновление коллекции фильмов;
• удобная форма оплаты.
Подключаясь к сервису «Видеопрокат», клиенты получают доступ к видеотеке по различным тематикам: «Комедии», «Мультфильмы», «Мировая классика» и многое другое. Это позволяет максимально быстро найти то, что вам нужно для организации вечернего отдыха с семьей или друзьями.
«Видеопрокат» – в декабре порадует клиентов долгожданными новинками. Благодаря функции управлению просмотром киносеанс будет максимально комфортен – можно поставить фильм на паузу и возобновить просмотр в удобное время.
«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 240 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 90 в HD-формате.
Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или по номеру 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).
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