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Жители Приморья и СМИ все больше доверяют прогнозам "народного синоптика"

05 Декабря 2016, 21:37 | Приморье

Официальные сайты нередко ошибаются. "Маглипогода" не исключает выхода циклона на Японское море 9 декабря

Способность предсказывать погоду Руслан Юрковский приобрел  еще в детстве. Теперь его сайтом «Маглипогода» с подробными и точными прогнозами пользуются многие в Приморье, на него ссылаются СМИ и первые строчки поисковиков. Особенно после того, как он первым назвал сроки и масштабы тайфуна «Лайонрок» - за 9 дней до стихийного бедствия, пишет Gorodv.com.

Погода интересовала Руслана с ранних лет непреодолимо. Его даром предсказывать погоду активно пользовались сначала родители, а потом друзья и односельчане – жители поселка Валентин. Например, когда собирались на шашлыки или убирать картошку. Тогда из всех прогнозов погоды были доступны только те, что показывали по телевизору после программы «Время». «Ну вот, на завтра дождь передают», - бывало, вздохнет мама. «Да они врут, мам, не будет осадков, – заявлял маленький Руслан. И не ошибался. Он очень хотел стать синоптиком.

Профессиональным метеорологом, по разным причинам, стать не получилось.  Но главное увлечение Руслан бросить не мог и в итоге заслужил славу «народного синоптика». Можно сказать, что мечта осуществилась: он наблюдает за погодой, рассказывает о ней людям, предупреждает об опасных погодных явлениях и угрозах. Кажется, что погода для него словно открытая книга. Например, он может на глаз точно определить температуру воздуха.

В ноябре исполнился год его сайту «Маглипогода», ресурсу доверяет все большее количество людей, многие местные СМИ предпочитают ссылаться именно на него. К примеру, предупреждение о тайфуне "Лайонрок" в этом августе набрало 10 тысяч просмотров и 700 комментариев.

О том, что происходит с климатом, будет ли циклон 9 декабря, и о том, кто пишет "гадости" на сайте «Маглипогоды» читайте в полной версии материала Gorodv.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



 

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Теги: маглипогода  прогноз погоды 



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