www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.15 р. 100 JPY: 56.29 р.
EUR: 68.47 р. 10 CNY: 93.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Рост численности леопардов и тигров в Приморье подталкивает их осваивать леса Китая

05 Декабря 2016, 16:40 | Приморье

Леопарды и тигры свободно пересекают границу России и Китая

Ученые России и Китая отследили трансграничные перемещения дальневосточных леопардов и амурских тигров. Данные о количестве редких кошек, обитающих одновременно на территории двух стран, озвучены на совещании NEASPEС.

Отчет по проекту «Изучение трансграничных перемещений амурского тигра и дальневосточного леопарда с помощью фотоловушек и молекулярного генетического анализа» ФГБУ «Земля леопарда», WWF России и Центр изучения кошачьих (КНР) представили 28-29 ноября в Пекине на совещании NEASPEС (North-East Asian Subregional Programme for Environmental Cooperation - программа ООН по субрегиональному сотрудничеству по вопросам охраны природы северо-восточной Азии).

С российской стороны эта работа с 2014 года осуществлялась национальным парком «Земля леопарда», Биолого-почвенным институтом ДВО РАН, с китайской стороны - Центром изучения кошачьих государственной лесной службы КНР. Общая координация проекта была возложена на Амурский филиал WWF России. Основным достижением совместных исследований стала достоверная информация о трансграничных перемещениях дальневосточных леопардов и амурских тигров.

Так, стало известно, что не менее 15 леопардов и 19 тигров были зафиксированы одновременно в обеих странах в течение всего периода исследования. При этом животные перемещались через границу по-разному. Некоторые особи пересекали границу до 10 раз, что говорит о наличии у них «двойного гражданства»: такие кошки постоянно живут на территории двух стран и даже нельзя сказать, чьи они резиденты, российские или китайские.

«Особенно интересны случаи, когда животные пересекали границу лишь один раз и оставались там, как говорится, на постоянное место жительства, – отметила Анна Виткалова, руководитель отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Так, мы зафиксировали перемещение из России в Китай двух молодых леопардов и двух молодых тигров, которые были рождены в России, но теперь живут в Китае и на родине больше не фиксируются. Очевидно, что увеличение численности дальневосточных леопардов и амурских тигров подталкивает их осваивать приграничные к России леса Китая, где они жили раньше, но впоследствии были истреблены. Такое расширение ареала – естественный процесс».

«Россия является единственным местом, откуда идет расселение тигров и леопардов в Китай. Но, несмотря на увеличение количества животных, отснятых фоловушками, численность редких кошачьих, постоянно обитающих на территории КНР, довольно низкая. Основная часть животных является «международными туристами», для которых основным местом проживания остается Россия. Как было отмечено на совещании в Пекине, китайской стороне необходимо приложить еще немало усилий для повышения качества местообитаний. Мы надеемся, что эту роль будет выполнять новый национальный парк, который создается правительством Китая на границе с Россией. В свою очередь в Приморье сейчас ведется создание еще одной ключевой трансграничной ООПТ – заказника «Комиссаровский», который будет граничить с резерватом Фенхуашань на территории КНР», - комментирует Алексей Костыря, к.б.н., старший координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, принимавший участие в совещании NEASPEС.

На совещании в Пекине на основании полученных данных партнеры проекта и представители национальных тематических рабочих групп из России и Китая наметили план последующих действий в целях сохранения крупных кошачьих. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества трансграничных особо охраняемых природных территорий и улучшению взаимодействия между партнерами.

Отметим, что мигрировать в КНР решили леопарды Leo 9F Денекли и Leo 81M. Благодаря сотрудничеству с китайскими коллегами специалисты «Земли леопарда» не только узнали о местонахождении этих кошек, но и точно определили их пол – ранее он был неизвестен.

На фото: Амурский тигр T 40F. Фотоловушка ФГБУ Земля леопарда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: экология  wwf 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru