Рост численности леопардов и тигров в Приморье подталкивает их осваивать леса Китая

Леопарды и тигры свободно пересекают границу России и Китая

Ученые России и Китая отследили трансграничные перемещения дальневосточных леопардов и амурских тигров. Данные о количестве редких кошек, обитающих одновременно на территории двух стран, озвучены на совещании NEASPEС.

Отчет по проекту «Изучение трансграничных перемещений амурского тигра и дальневосточного леопарда с помощью фотоловушек и молекулярного генетического анализа» ФГБУ «Земля леопарда», WWF России и Центр изучения кошачьих (КНР) представили 28-29 ноября в Пекине на совещании NEASPEС (North-East Asian Subregional Programme for Environmental Cooperation - программа ООН по субрегиональному сотрудничеству по вопросам охраны природы северо-восточной Азии).

С российской стороны эта работа с 2014 года осуществлялась национальным парком «Земля леопарда», Биолого-почвенным институтом ДВО РАН, с китайской стороны - Центром изучения кошачьих государственной лесной службы КНР. Общая координация проекта была возложена на Амурский филиал WWF России. Основным достижением совместных исследований стала достоверная информация о трансграничных перемещениях дальневосточных леопардов и амурских тигров.

Так, стало известно, что не менее 15 леопардов и 19 тигров были зафиксированы одновременно в обеих странах в течение всего периода исследования. При этом животные перемещались через границу по-разному. Некоторые особи пересекали границу до 10 раз, что говорит о наличии у них «двойного гражданства»: такие кошки постоянно живут на территории двух стран и даже нельзя сказать, чьи они резиденты, российские или китайские.

«Особенно интересны случаи, когда животные пересекали границу лишь один раз и оставались там, как говорится, на постоянное место жительства, – отметила Анна Виткалова, руководитель отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Так, мы зафиксировали перемещение из России в Китай двух молодых леопардов и двух молодых тигров, которые были рождены в России, но теперь живут в Китае и на родине больше не фиксируются. Очевидно, что увеличение численности дальневосточных леопардов и амурских тигров подталкивает их осваивать приграничные к России леса Китая, где они жили раньше, но впоследствии были истреблены. Такое расширение ареала – естественный процесс».

«Россия является единственным местом, откуда идет расселение тигров и леопардов в Китай. Но, несмотря на увеличение количества животных, отснятых фоловушками, численность редких кошачьих, постоянно обитающих на территории КНР, довольно низкая. Основная часть животных является «международными туристами», для которых основным местом проживания остается Россия. Как было отмечено на совещании в Пекине, китайской стороне необходимо приложить еще немало усилий для повышения качества местообитаний. Мы надеемся, что эту роль будет выполнять новый национальный парк, который создается правительством Китая на границе с Россией. В свою очередь в Приморье сейчас ведется создание еще одной ключевой трансграничной ООПТ – заказника «Комиссаровский», который будет граничить с резерватом Фенхуашань на территории КНР», - комментирует Алексей Костыря, к.б.н., старший координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, принимавший участие в совещании NEASPEС.

На совещании в Пекине на основании полученных данных партнеры проекта и представители национальных тематических рабочих групп из России и Китая наметили план последующих действий в целях сохранения крупных кошачьих. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества трансграничных особо охраняемых природных территорий и улучшению взаимодействия между партнерами.

Отметим, что мигрировать в КНР решили леопарды Leo 9F Денекли и Leo 81M. Благодаря сотрудничеству с китайскими коллегами специалисты «Земли леопарда» не только узнали о местонахождении этих кошек, но и точно определили их пол – ранее он был неизвестен.

На фото: Амурский тигр T 40F. Фотоловушка ФГБУ Земля леопарда.