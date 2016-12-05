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Во Владивостоке студенты ДВФУ вместе с Владимиром Сурдиным вели "Поиски жизни и разума вне Земли"

05 Декабря 2016, 13:13 | Приморье

ДВФУ стал площадкой проекта «Знания без границ», сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

Студенты Дальневосточного федерального университета приняли участие в лекции кандидата физико-математических наук, сотрудника МГУ, астронома Владимира Сурдина. Необычность лекции заключалась в том, что ученый находился на площадке Иркутского государственного университета, а связал два вуза видеомост. Трансляция была организована компанией «МегаФон», лекция   состоялась в рамках просветительского проекта «Знания без границ», который оператор связи реализует совместно с хабаровским некоммерческим партнерством Persona Grata и крупнейшими вузами региона. 

Большие расстояния между Дальним Востоком и Москвой, Санкт- Петербургом, где сосредоточен основной научный и культурный потенциал, ограничивают возможности студентов дальневосточных вузов в знакомстве с достижениями известных российских ученых. Однако развитие телекоммуникаций предоставляет все больше возможностей для дистанционного участия в лекциях и дискуссиях по актуальным темам. Проект "Знания без границ" дает возможность студентам вузов Дальнего Востока и Восточной Сибири послушать лекции ученых из различных отраслей науки, узнать о самых важных современных исследованиях и научных проблемах из первых уст, принять участие в дискуссиях. 

Лекция «Поиски жизни и разума вне Земли», которая транслировалась на площадку Дальневосточного федерального университета, заинтересовала не только студентов вуза, но также школьников, учителей, любознательных жителей города. Владимир Сурдин рассказал о попытках установить контакт с братьями по разуму, о результатах и перспективах этой работы. В режиме он-лайн слушатели из Владивостока смогли задать ученому свои вопросы и получить его  комментарии.    

«Благодаря современным телекоммуникациям, у нас сегодня есть доступ практически к любой информации, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. – Но не менее важно непосредственное общение с носителями знаний – учеными, экспертами в той или иной области. Инфраструктурные возможности нашей компании позволяют объединять с помощью высокоскоростных каналов связи сразу несколько площадок, удаленных друг от друга на тысячи километров. При этом участники видеомоста будут чувствовать себя по-настоящему рядом друг с другом. Из этой идеи родился просветительский проект «Знания без границ», который «МегаФон» реализует вместе с Persona Grata и высшими учебными заведениями региона. Мы используем наши технологические ресурсы для того, чтобы студенты дальневосточных вузов, а также все желающие могли дистанционно стать слушателями лекций ведущих ученых России, а также экспертов в самых разных областях науки и культуры и принять участие в обсуждении заявленных тем».          

А 5 декабря в 15.00 в главном корпусе АмГУ (аудитория 433), студентов приглашают на   лекцию другого  ученого из Москвы -   кандидата физико-математических наук, астронома Владимира Сурдина. Тема лекции: "На Марс в один конец?" сегодня, безусловно, привлечет внимание многих студентов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: ДВФУ  Мегафон  лекция 



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