Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке студенты ДВФУ вместе с Владимиром Сурдиным вели "Поиски жизни и разума вне Земли"
ДВФУ стал площадкой проекта «Знания без границ», сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
Студенты Дальневосточного федерального университета приняли участие в лекции кандидата физико-математических наук, сотрудника МГУ, астронома Владимира Сурдина. Необычность лекции заключалась в том, что ученый находился на площадке Иркутского государственного университета, а связал два вуза видеомост. Трансляция была организована компанией «МегаФон», лекция состоялась в рамках просветительского проекта «Знания без границ», который оператор связи реализует совместно с хабаровским некоммерческим партнерством Persona Grata и крупнейшими вузами региона.
Большие расстояния между Дальним Востоком и Москвой, Санкт- Петербургом, где сосредоточен основной научный и культурный потенциал, ограничивают возможности студентов дальневосточных вузов в знакомстве с достижениями известных российских ученых. Однако развитие телекоммуникаций предоставляет все больше возможностей для дистанционного участия в лекциях и дискуссиях по актуальным темам. Проект "Знания без границ" дает возможность студентам вузов Дальнего Востока и Восточной Сибири послушать лекции ученых из различных отраслей науки, узнать о самых важных современных исследованиях и научных проблемах из первых уст, принять участие в дискуссиях.
Лекция «Поиски жизни и разума вне Земли», которая транслировалась на площадку Дальневосточного федерального университета, заинтересовала не только студентов вуза, но также школьников, учителей, любознательных жителей города. Владимир Сурдин рассказал о попытках установить контакт с братьями по разуму, о результатах и перспективах этой работы. В режиме он-лайн слушатели из Владивостока смогли задать ученому свои вопросы и получить его комментарии.
«Благодаря современным телекоммуникациям, у нас сегодня есть доступ практически к любой информации, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. – Но не менее важно непосредственное общение с носителями знаний – учеными, экспертами в той или иной области. Инфраструктурные возможности нашей компании позволяют объединять с помощью высокоскоростных каналов связи сразу несколько площадок, удаленных друг от друга на тысячи километров. При этом участники видеомоста будут чувствовать себя по-настоящему рядом друг с другом. Из этой идеи родился просветительский проект «Знания без границ», который «МегаФон» реализует вместе с Persona Grata и высшими учебными заведениями региона. Мы используем наши технологические ресурсы для того, чтобы студенты дальневосточных вузов, а также все желающие могли дистанционно стать слушателями лекций ведущих ученых России, а также экспертов в самых разных областях науки и культуры и принять участие в обсуждении заявленных тем».
А 5 декабря в 15.00 в главном корпусе АмГУ (аудитория 433), студентов приглашают на лекцию другого ученого из Москвы - кандидата физико-математических наук, астронома Владимира Сурдина. Тема лекции: "На Марс в один конец?" сегодня, безусловно, привлечет внимание многих студентов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке студенты ДВФУ вместе с Владимиром Сурдиным вели "Поиски жизни и разума вне Земли"
- Во Владивостоке студенты ДВФУ впервые отпраздновали День Вегана
- Во Владивостоке состоится сражение на виртуальной арене
- Школьников Приморья приглашают посетить Артёмовский гормолокозавод
- Во Владивостоке пройдут VII Дагелевские научные чтения
- Во Владивостоке кампус ДВФУ станет площадкой для битвы молодых учёных
- Четвертый МедиаСаммит пройдет под девизом "Медиа будущего: тренды развития"
- Любимых педагогов все больше и больше
- Родительская премия "Любимый педагог" вышел за рамки премии Приморского края
- В Приморье пройдет "Большой этнографический диктант"
Новости раздела
- Во Владивостоке студенты ДВФУ вместе с Владимиром Сурдиным вели "Поиски жизни и разума вне Земли"
- Под Приморский край адаптировали портал госуслуг
- Жители Владивостока вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей
- Сбербанк впервые предлагает всем желающим принять участие в создании монет из драгоценных металлов
- 69 млн человек смогут увидеть амурских тигров в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье
- Благотворительная акция для детей-отказников проходит во Владивостоке
- В Приморье заработал "Телеканал Деда Мороза"
- Признание подсудимого больше не будет считаться "царицей доказательств"
- Приморцы, отложившие налог за имущество на последний день, пойдут платить сквозь пургу
- Звено модернизированных самолетов перехватчиков МиГ-31БМ получила истребительная авиация в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московский банк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- Начальник ГИББД Приморья сказал выпускникам автошкол всё, что о них думает (фото)
- В Приморье циклоны становятся агрессивнее
- Сергей Дарькин может купить один из крупнейших портов Приморья
- За долги компаний придется отвечать физлицам
- Приморье лишается банкоматов
- В Приморье в очередь за квартирами никто не становится
- Жители Владивостока вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей
- Госавтоинспекция Приморского края заработает по-новому
- Управлять домами во Владивостоке будет управляющая компания из Санкт-Петербурга