www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.97 р. 100 JPY: 58.95 р.
EUR: 76.99 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье проводятся проверки мест проведения новогодних мероприятий

05 Декабря 2012, 12:19 | Приморье

Приморье, 5 декабря, ZRPRESS. В Приморском крае организованы и проводятся проверки по соблюдению требований пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. Органами местного самоуправления определены более тысячи таких объектов, на сегодняшний момент проверены 465.

По информации Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на 36 объектах выявлены нарушения, такие как эксплуатация с неисправностью электросетей, эксплуатация с неисправностью внутреннего противопожарного водоснабжения, эксплуатация с неисправностью наружного противопожарного водоснабжения.

За выявленные нарушения требований правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 91 лицо, в том числе 35 юридических лиц и 53 должностных лица, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В ходе проверок были проведены инструктажи по вопросам пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, в ходе которых было обучено более 1800 человек.

В результате проверок организаций, занимающихся хранением и (или) реализацией пиротехнической продукции, нарушения требований пожарной безопасности выявлены на 5 объектах. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц.

Автор:
Теги:



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru