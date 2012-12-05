Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье проводятся проверки мест проведения новогодних мероприятий
Приморье, 5 декабря, ZRPRESS. В Приморском крае организованы и проводятся проверки по соблюдению требований пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. Органами местного самоуправления определены более тысячи таких объектов, на сегодняшний момент проверены 465.
По информации Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на 36 объектах выявлены нарушения, такие как эксплуатация с неисправностью электросетей, эксплуатация с неисправностью внутреннего противопожарного водоснабжения, эксплуатация с неисправностью наружного противопожарного водоснабжения.
За выявленные нарушения требований правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 91 лицо, в том числе 35 юридических лиц и 53 должностных лица, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В ходе проверок были проведены инструктажи по вопросам пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, в ходе которых было обучено более 1800 человек.
В результате проверок организаций, занимающихся хранением и (или) реализацией пиротехнической продукции, нарушения требований пожарной безопасности выявлены на 5 объектах. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц.
Новости тематики
- Не давайте взятку!
- Наркотики могу уничтожить всё, что тебе дорого
- Наркотики отравляют жизнь
- Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки будут встречать во Владивостоке
- В столице Приморья ожидается ухудшение погодных условий
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- На Приморье надвигается очередной тайфун
- Большая грибная охота во Владивостоке и пригородах продлится до октября
- Владивосток простится с почётным гражданином Юрием Григорьевичем Диденко
- Восстановлен проезд на трассе Артем-Находка
Новости раздела
- "Для меня Приморье - больше, чем привязанность"
- Глава Приморья встретился с жителями Арсеньева
- Лучше моря только горы
- Не давайте взятку!
- Наркотики могу уничтожить всё, что тебе дорого
- "Восточное кольцо" обрастет зимними маршрутами
- Сезон дождей приморцам не помеха
- Валежник онлайн
- "Зов тигра" манит приморцев и гостей края
- В Приморье мост в Преображении обещают восстановить за год
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства