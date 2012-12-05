В Приморье проводятся проверки мест проведения новогодних мероприятий

Приморье, 5 декабря, ZRPRESS. В Приморском крае организованы и проводятся проверки по соблюдению требований пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей. Органами местного самоуправления определены более тысячи таких объектов, на сегодняшний момент проверены 465.

По информации Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Приморскому краю, на 36 объектах выявлены нарушения, такие как эксплуатация с неисправностью электросетей, эксплуатация с неисправностью внутреннего противопожарного водоснабжения, эксплуатация с неисправностью наружного противопожарного водоснабжения.

За выявленные нарушения требований правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 91 лицо, в том числе 35 юридических лиц и 53 должностных лица, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В ходе проверок были проведены инструктажи по вопросам пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, в ходе которых было обучено более 1800 человек.

В результате проверок организаций, занимающихся хранением и (или) реализацией пиротехнической продукции, нарушения требований пожарной безопасности выявлены на 5 объектах. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц.