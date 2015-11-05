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Жители села Романовка задыхаются от едкого запаха

05 Ноября 2015, 12:32 | Приморье

Воздух села Романовка сегодня окутался едким желтым дымом. Его запах вызывает кашель и слезотечение. Местные жители бьют тревогу и обратились за помощью в средства массовой информации. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

По непроверенным данным, один из местных  предпринимателей сжигает накопленный мусор, содержащий пластик. Жители надеются на то, что данный факт не останется без внимания администрации Шкотовского муниципального района, в состав которого входит село Романовка.

Евгений ИТАРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: село  пожар  романовка 



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