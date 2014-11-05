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Во Владивостоке выявили шесть нарушений земельного законодательства

05 Ноября 2014, 16:39 | Приморье

В период с 16 октября  по 31 октября  2014 года на территории Владивостокского городского округа государственными земельными инспекторами Управлением Росреестра по Приморскому краю проведено шесть внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства.

Всего при проведении проверок выявлено шесть правонарушений:

 - пять  нарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушения земельного законодательства), материалы переданы для рассмотрения мировым судьям.    

- одно нарушение,   ответственность за которое предусмотрено ст. 7.1 КоАП РФ  (самовольное занятие земельного участка).

По поступившим в Управление материалам возбуждено, в порядке ст. 28.1 КоАП РФ, четыре дела об административных правонарушениях, из них одно по ч.1 ст. 8.8. КоАП РФ – использование земельного участка не в соответствии с разрешенным использованием.

К административной ответственности привлечено восемнадцать  правонарушителей.

Сумма наложенных штрафов составила сто тридцать пять  тысяч рублей.

В отделе на рассмотрении находятся три административных дела  возбужденных органами прокуратуры и полиции.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: правонарушители  земельное законодательство  нарушения 



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