Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке выявили шесть нарушений земельного законодательства
В период с 16 октября по 31 октября 2014 года на территории Владивостокского городского округа государственными земельными инспекторами Управлением Росреестра по Приморскому краю проведено шесть внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства.
Всего при проведении проверок выявлено шесть правонарушений:
- пять нарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушения земельного законодательства), материалы переданы для рассмотрения мировым судьям.
- одно нарушение, ответственность за которое предусмотрено ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).
По поступившим в Управление материалам возбуждено, в порядке ст. 28.1 КоАП РФ, четыре дела об административных правонарушениях, из них одно по ч.1 ст. 8.8. КоАП РФ – использование земельного участка не в соответствии с разрешенным использованием.
К административной ответственности привлечено восемнадцать правонарушителей.
Сумма наложенных штрафов составила сто тридцать пять тысяч рублей.
В отделе на рассмотрении находятся три административных дела возбужденных органами прокуратуры и полиции.
Новости тематики
- Приморский край вошел в число регионов-лидеров от ДФО по количеству заявок на Конкурс "Лидеры России"
- Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку
- Во Владивостоке в детских садах установлены видеокамеры
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- В Приморском крае разрушено около 600 мостов
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Не давайте взятку!
- Наркотики могу уничтожить всё, что тебе дорого
- Наркотики отравляют жизнь
- Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки будут встречать во Владивостоке
Новости раздела
- Приморские спасатели успешно ликвидировали аварии на газовой станции
- Приморский край вошел в число регионов-лидеров от ДФО по количеству заявок на Конкурс "Лидеры России"
- Коррупцию можно остановить
- Манящие вершины
- Фёдор, он же Артём, он же город
- После экспертизы кулаками не машут
- Владивосток прирастает пнями
- В Приморье фестиваль "Леопард и море" стал необычным путешествием
- Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку
- Во Владивостоке в детских садах установлены видеокамеры
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году