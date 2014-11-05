Хранение данных видеонаблюдения за проведением ЕГЭ 2014 года обеспечил Ростелеком

«Ростелеком» в соответствии с контрактом, заключенном с Рособрнадзором, обеспечил хранение данных онлайн трансляций видеонаблюдения за проведением ЕГЭ 2014. Общий объем сохраненных данных составил 1 Пбайт. Хранение было организовано в 9 региональных ЦОДах компании.

«Сегодня мы можем с полной уверенностью заявить о том, что «Ростелеком» полностью выполнил все обязательства в рамках контракта с Рособрнадзором при проведении ЕГЭ. Наша система видеонаблюдения в очередной раз доказала свою эффективность: была в кратчайшие сроки развернута по всей стране и безотказно отработала на всех периодах проведения экзаменов. Так проектная команда нашей компании «сдала» ЕГЭ на отлично», - прокомментировала завершение проекта Вице-Президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ОАО «Ростелеком» Ольга Румянцева.

По контракту, заключенному с Рособрнадзором, «Ростелеком» оснастил ПАКами более 3080 объектов, включая пункты проведения экзаменов и региональные центры обработки информации. Таким образом, более 36 тыс аудиторий были оборудованы системой видеонаблюдения, при этом не менее 16 тыс из них – доступны в режиме онлайн.

«Очень важно сохранить инфраструктуру видеонаблюдения, использованную во время ЕГЭ в этом году. Анализ видеозаписей, сделанных в режиме офлайн, позволил в этом году выявить значительное число нарушений», - подчеркнул руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Для реализации проекта «Ростелеком» задействовал собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны. Видеосерверы были развернуты в 7 межрегиональных ЦОДах (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара, Екатеринбург, Коченево, Князе-Волконское) и 2 региональных ЦОДах (Магадан и Петропавловск-Камчатский).

Производительность системы видеотрансляций ЕГЭ обеспечила до 1 200 000 одновременных просмотров пользователями и до 60 000 одновременных просмотров с 1 камеры. В работе над проектом приняли участие более 5 000 сотрудников компании, было организовано 2000 мобильных бригад.

В рамках проекта был открыт портал smotriege.ru, специально разработанный для просмотра в режиме реального времени интернет-трансляций во время проведения ЕГЭ. По решению заказчика портал был доступен для федеральных и общественных наблюдателей, аккредитованных Рособрнадзором, представителей Министерства образования и науки РФ, органов Исполнительной власти субъектов РФ, Рособрнадзора. Портал обеспечил возможность одновременного просмотра не менее 24 тыс. видеотрансляций со всех видеокамер для 4 тыс. авторизованных пользователей.

За весь период проведения экзаменов на портале было зафиксировано около 8 млн. посещений пользователей, просмотревших более 108 млн. страниц. В результате было выявлено более 203 тыс. видеометок возможных нарушений в основной период проведения ЕГЭ.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации (681-р от 18.04.2014 г) «Ростелеком» был определен единственным поставщиком услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных, трансляции видеосигнала в сети Интернет, сбору и хранению полученных видеозаписей в целях осуществления видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ в 2014 году.

Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа.