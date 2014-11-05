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Оклады военных через год увеличатся на 5,5%
Денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил РФ в рамках трехлетнего оборонного бюджета планируется увеличить с 1 октября 2015 года на 5,5%, заявил «Интерфаксу» первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Сергей ЖИГАРЕВ.
«Бюджетные ассигнования в рамках трехлетнего периода (2015-2017 гг.) на выплату денежного довольствия военнослужащих армии и флота в общем объеме составят 1 трлн 359 млрд рублей: в 2015 году - 440,1 млрд рублей, в 2016 году - 483,6 млрд рублей и в 2017 году - 435,2 млрд рублей», - сказал Жигарев.
Он напомнил, что на эти цели в 2014 году из бюджета выделено 372,1 млрд рублей.
Согласно пояснительной записке, формирование структуры расходов федерального бюджета на 2015-2017 годы на выплату окладов военнослужащим осуществлялось исходя из индексации с 1 октября 2015 года на 5,5% денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц.
«Другими словами, оклады военнослужащих будут увеличены в 2015 году на пять с половиной процентов по воинским должностям и воинским званиям», - уточнил депутат.
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