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Единственный способ увеличить пенсии - повысить пенсионный возраст
В России единственным решением, которое позволит, не увеличивая налоговую нагрузку, повысить уровень пенсий в стране и сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР), может стать повышение пенсионного возраста, считает замминистра финансов РФ Алексей МОИСЕЕВ.
«Повышение эффективного возраста выхода на пенсию является единственным способом добиться трех важнейших задач: повысить пенсии, сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда России и отказаться от повышения (а в идеале снизить) налоговой нагрузки на экономику. Если мы хотим иметь высокие темпы экономического роста, достойные пенсии и приемлемые налоги, без повышения пенсионного возраста не обойтись», - сказал он в интервью «Российской газете».
Как отметил замминистра, в России в последние годы наблюдается повышение продолжительности жизни в стране. Если на протяжении 1990-х и начала 2000-х годов средняя продолжительность жизни мужчин составляла 58-59 лет, то сейчас она увеличилась до 65, а к 2020 году превысит 70 лет. Продолжительность жизни женщин уже сейчас превышает 76 лет и при сохранении нынешних тенденций превысит 80 лет в 2020 году, отметил он. Одновременно с этим растет и занятость среди пенсионеров, более половины из которых продолжают работать.
При этом сокращается соотношение между числом пенсионеров и работающих граждан. «На 100 пенсионеров приходится лишь 121 работник, с зарплаты которого уплачиваются страховые взносы. Это одно из самых низких в мире соотношений. К концу 2020-х годов численность плательщиков взносов и пенсионеров сравняется», - отметил замминистра.
По словам Моисеева, все эти факторы негативно скажутся на величине пенсий - к середине 2020-х годов соотношение пенсии и зарплаты будет менее 30%, - а также на темпах экономического роста.
Таким образом, система социальной поддержки должна отражать меняющуюся демографическую и социальную ситуацию, считает замминистра.
За более жесткую реформу российской пенсионной системы в условиях бюджетных ограничений на фоне стагнации в экономике выступает министр финансов Антон СИЛУАНОВ. Как заявил он в начале апреля, «пенсионную реформу можно было бы пожестче подкрутить», так как «более жесткая» пенсионная реформа позволила бы высвободить бюджетные ресурсы, которые можно было бы направить на другие вопросы. Более того, отметил он, реформа пенсионной системы должна выводить ее на принципы самодостаточности.
По мнению экс-министра финансов Алексея КУДРИНА, без повышения пенсионного возраста и накоплений останется только поднимать налоги.
Как считает глава Минэкономразвития Алексей УЛЮКАЕВ, к обсуждению пенсионного возраста следует вернуться, однако этот вопрос не является ключевым при принятии решений в пенсионной сфере.
«То, что к этому вопросу нужно вернуться, я согласен. Это вопрос, который должен обстоятельно обсуждаться», - говорил министр журналистам в начале этого года в кулуарах Гайдаровского форума, отвечая на вопрос о позиции Минэкономразвития в отношении озвученного предложения министра финансов Антона Силуанова о необходимости обсуждения вопроса с пенсионным возрастом для балансировки пенсионной системы.
«Но, с моей точки зрения, мы неверно здесь расставляем акценты, не так важен формально сам пенсионный возраст», - заявил министр.
Он высказал мнение, что должно меняться само понятие пенсии. «Мы должны рассматривать ее не только как страховку взамен выбытия иных доходов, а как дополняющий доход, как новый социальный трансфер. Поэтому в этом смысле сам пенсионный возраст, как понятие, становится не так важен», - пояснил свою позицию Алексей Улюкаев.
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