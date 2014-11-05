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В будущее Владивостока заглянут на Русском

05 Ноября 2014, 13:00 | Приморье

14-15 ноября по инициативе главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА в конгресс-центре ДВФУ на о. Русском пройдет Первый Владивостокский урбанистический форум «Агломерации трансграничья для стабильности и соразвития», который станет площадкой международных дискуссий о моделях формирования глобальных городов, ориентированных на людей и способствующих региональному трансграничному сотрудничеству для взаимного процветания.

Участниками форума станут представители органов государственной и муниципальной власти, государственных корпораций, бизнес-структур, проектных и исследовательских организаций России, международной сети городов-побратимов и партнеров Владивостока (Шанхай, Далянь, Чанчунь, Сеул, Пусан, Инчон, Токио, Ниигата и др.), трансграничного экспертного сообщества и т.д.

Участие в форуме бесплатное. Предварительная регистрация участников является обязательной и проводится до 10 ноября.

Основным форматом форума станут пленарные заседания и круглые столы, итоговая дискуссия и выставка проектов развития Владивостока.

Темы пленарных заседаний:

1. Региональные тренды урбанизации. Модели формирования глобальных городов на основе агломераций.

2. Агломерации и создание трансграничных мультиинфраструктур соразвития.

3. Региональный опыт проектирования агломераций и новая концепция Генерального плана Владивостока.

Темы круглых столов:

1. Модели трансграничной урбанизации для развития Дальнего Востока России.

2. Перспективы Владивостокского транспортно-логистического узла в системе региональной связности.

3. Новая концепция Генерального плана Владивостока: идеи, проблемы, решения.

Более подробно с программой Первого Владивостокского урбанистического форума и перечнем предлагаемых к обсуждению вопросов можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока http://www.vlc.ru/life_city/forum/.

Напомним, что готовиться к Первому Владивостокскому урбанистическому форуму городские власти начали загодя. Для этого по инициативе администрации Владивостока в краевом центре была проведена целая серия круглых столов на темы перспективного развития города. Их цель - объединить усилия экспертного сообщества и власти, сформулировать наиболее актуальные проблемы развития Владивостока, которые могут быть обсуждены в ходе форума, содействовать формированию активной позиции всех экспертных и гражданских институтов в развитии города.

Участниками круглых столов стали представители администрации Владивостока, городской думы, ученые, архитекторы, общественные деятели, представители вузовской науки. В ходе обсуждений они сошлись во мнении: Владивосток уже сейчас фактически стал брендом, сила нашего города – в его истории и культурных традициях, в природном ландшафте, архитектуре, в мощной деловой энергетике, в ярких, талантливых, красивых людях и духе свободы. И все же для дальнейшего развития города, для привлечения туристов и инвесторов, для укрепления благоприятного имиджа как в глазах самих жителей, так и гостей  предстоит еще очень много сделать. Причем сделать всем: власти, бизнесу, предприятиям и организациям, общественным структурам и всем горожанам.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: агломерация 



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