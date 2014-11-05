В столице Приморья обсудили стратегию развития города и края

Во Владивостоке прошла урбанистическая конференция с одновременно масштабным и жизнеутверждающим названием «Дальний Восток завтра: инструментарий позитивных перемен».

Таким образом, столица Приморья стала пятым по счету городом, где за последние семь месяцев состоялись аналогичные мероприятия - первые четыре урбанистические конференции прошли в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге. На конференции с докладом выступил глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

Организатором конференции стала группа экспертов Московского урбанистического форума. Именно в Москве в декабре этого года и будут обобщены результаты региональных конференций. В конференции во Владивостоке под названием «Дальний Восток завтра: инструментарий позитивных перемен», прошедшей 28 октября в отеле «Хендэ», приняли участие представители региональных и городских властей дальневосточных регионов, Министерства по развитию Дальнего Востока, Министерства строительства и ЖКХ, ученые, эксперты, предприниматели.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития Дальневосточного региона и Приморского края, а также формирования Владивостокской агломерации. Одним из важных решений стал законопроект о создании ряда территорий социально-экономического опережающего развития, пять из которых планируется создать в Приморье, в том числе на острове Русском.

На Золотом мосту гуляли…

В ходе своего доклада Игорь Пушкарев согласился с московскими экспертами относительно того, что, осуществляя функцию площадки по производству мегасобытий, город в первую очередь должен служить домом для большинства своего населения. Однако высказался против искусственного противопоставления мегапроектов государственного уровня и инициатив по организации общественных городских пространств, в том числе в форме модного движения «плейсмейкинг».

Плейсмейкинг - одновременно и процесс, и практическая философия, которые способствуют организации и развитию городской среды. Неважно, идет ли речь о преобразовании старой городской площади для новых целей или обустройстве парка на территории заброшенной фабрики - главная задача состоит в том, чтобы благодаря реорганизации пространства у людей появилось чувство общности и пробудились положительные эмоции.

По словам мэра Владивостока, удачным сочетанием того и другого стало появление во Владивостоке накануне саммита АТЭС нового публичного пространства на Золотом мосту. В день его открытия 11 августа 2012 года на нем побывали десятки тысяч горожан, после чего ни одна из по-настоящему праздничных дат не обходится без шествий и массовых гуляний по мосту. Сюда же можно отнести и ревитализацию исторической территории судоремонтного завода и военного порта, превращенную в полюбившуюся горожанам набережную Цесаревича.

Бросок через залив

В ходе дискуссии под названием «Жизнь после мегапроекта. Стратегия развития Владивостока и Приморского края после саммита АТЭС» участниками конференции было отмечено, что в ряде городов после проведения какого-либо крупного мероприятия (Олимпиада, всемирная выставка, саммит и т.п.) многие объекты остались «мертвыми», так и не прижившимися в инфраструктуре и культуре города. Однако Владивосток, по мнению большинства экспертов, стал приятным исключением. Объекты саммита АТЭС сразу же вписались в городскую среду, ими ежедневно пользуются тысячи горожан.

«Саммит АТЭС дал Владивостоку мощный толчок к развитию, увеличил потенциал города. Однако неразвитость инфраструктуры не позволяет реализовать весь потенциал, который у нас есть, - заявил в ходе дискуссии Игорь Пушкарев. – В рамках формирования агломерации Владивосток получает новый шанс вырваться за пределы полуострова Муравьева-Амурского. Поэтому мы сейчас работаем над крупными инфраструктурными проектами. Это объездная дорога вдоль Амурского залива (ВКАД) – мечта всех горожан, а также строительство моста на п-в Песчаный. Благодаря экологически рациональному восстановлению дороги «Барабаш – Чуньхуа», действовавшей до 1950-х гг., Владивосток сможет активнее включить свой потенциал в трансграничное сотрудничество, что позволит получить мощный экономический эффект и продолжить динамичное развитие города, начало которому было положено саммитом».

Как подчеркнул один из участников конференции, известный российский публицист и эксперт Юрий КРУПНОВ, саммит АТЭС вернул Владивосток в большую мирополитику. «Саммит действительно сделал Владивосток форпостом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я убежден, что Владивосток - это город уникальной судьбы. Поэтому все только начинается! Есть основания утверждать, что он предназначен для полноценного участия России в интеграционном взаимодействии со странами Восточной Азии и АТР. В сложившихся за последнее время обстоятельствах это очень важно для обеспечения модернизации страны и ее последующего перехода к новому промышленно-технологическому и социально-культурному укладу», - заявил эксперт.

По его словам, благодаря Первому Владивостокскому урбанистическому форуму, который организует администрация города Владивостока 14-15 ноября, мы узнаем Владивосток как город, который вырабатывает свою урбанистическую политику на долгие годы вперед. «Необходимо растить свои кадры, которые будут решать как микрозадачи, вроде тротуаров и скверов, так и макрозадачи, например в виде прекрасного проекта строительства моста на полуостров Песчаный», - подытожил Юрий Крупнов.

Кстати, практически все участники конференции отметили, насколько значительно изменился Владивосток за последние годы. Исходя из задачи, поставленной президентом страны, который назвал развитие Дальнего Востока приоритетной задачей в 21-м веке, темпы развития региона необходимо сохранять и наращивать.

Первый шаг к будущей агломерации

В ходе урбанистической конференции в столице Приморья подписано соглашение о создании Владивостокской агломерации, в которую на сегодня вошли Владивосток, Артем, Надеждинский и Шкотовский районы.

«Необходимо, чтобы Владивосток и прилегающие территории развивались гармонично. Надеюсь, создание агломерации будет этому способствовать. Владивосток практически слился с Надеждинским районом благодаря низководному мосту, тесно связан с Артемом. Создание агломерации поможет решить системные задачи, как, например, предоставление участков многодетным семьям и семьям с двумя детьми, строительство транспортной инфраструктуры, зонирование и так далее. Полагаю, гармоничное развитие наших территорий принесет пользу всем жителям муниципалитетов, которые подписали соглашение», - подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарев.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.