Создание Владивостокской агломерации позволит развивать юг Приморья в едином направлении

Владивосток, Артем, Надеждинский и Шкотовский районы составят «костяк» принципиально нового для Приморья образования – Владивостокской агломерации. Главы муниципальных образований и эксперты считают, что координация усилий по развитию двух городов и двух районов крайне необходима.

Во-первых, на юге Приморья появляется все больше инвестиционных проектов, которым «тесно» в рамках одного муниципального образования. Во-вторых, и это главное, для экономического рывка и повышения качества жизни граждан необходимо комплексное развитие инфраструктуры внутри агломерации, которое возможно только сообща. В связи с этим полномочия, от которых зависит стратегическое развитие муниципалитетов, в ближайшее время будут переданы на краевой уровень.

Единый вектор развития

Подписание соглашения о создании Владивостокской агломерации состоялось 28 октября в ходе урбанистической конференции «Дальний Восток завтра: инструментарий позитивных перемен». Открывавший мероприятие губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ напомнил, что сегодня в крае уже готовятся к реализации и воплощаются в жизнь более 20 крупнейших инвестиционных проектов: предприятие ВНХК, завод СПГ, крупнейшая судоверфь в Большом Камне, завод газохимии в Находке, производство «Соллерс» во Владивостоке и другие. И инфраструктура, которая будет создана вокруг этих проектов, должна соответствовать их уровню.

- Именно поэтому мы планируем создать в Приморье агломерацию полицентрического типа с центрами во Владивостоке, Уссурийске и Находке. И первым конкретным шагом станет подписание первого соглашения между администрацией Приморского края и четырьмя муниципалитетами о создании Владивостокской агломерации. В нее войдут Владивосток, Артем, Надеждинский и Шкотовский районы, - объяснил смысл создания агломерации Владимир Миклушевский. – Одна из задач Владивостокской агломерации - развитие транспортной доступности и возможность жителям выбирать, где им удобно жить и работать. Жители агломерации должны получить доступ к современной медицине, образованию.

Со стороны администрации края соглашение с главами четырех муниципалитетов подписал сам губернатор. По соглашению, агломерация предполагает объединение населенных пунктов без изменения их границ. Это позволит муниципальным образованиям проводить скоординированную градостроительную политику, формировать единую политику управления, развивать транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру. Кроме того, стороны договорились о разработке концепции социально-экономического развития Владивостокской агломерации. Она будет направлена на формирование единой инженерной инфраструктуры, увеличение объемов жилищного и социального строительства за счет бюджетов всех уровней и привлеченных инвестиций. Также соглашение предполагает создание межмуниципального совета, состоящего из представителей исполнительной власти входящих в агломерацию муниципалитетов.

Первым практическим шагом по созданию агломерации станет передача в рамках проводимой реформы местного самоуправления на краевой уровень полномочий по реализации градостроительной политики, правил землепользования и застройки этих муниципальных образований. Это особенно важно, учитывая, что во Владивостокскую агломерацию войдет территория опережающего развития в Надеждинском районе и крупный инвестпроект - игорная зона в бухте Муравьиной.

- Создание агломерации в том или ином варианте позволит повысить инвестиционную привлекательность Владивостока. А в перспективе, если объединение территорий получит официальный статус, если будет создан единый управляющий орган, речь может идти об оптимизации чиновников местных администраций, - считает директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС Александр ЛАТКИН. Эксперт добавил, что благодаря строительству новых современных дорог в направлении Уссурийска и Артема решается ключевой для любой агломерации вопрос транспортной доступности: перемещаться от места жительства до места работы становится быстрее и проще.

Объединение в рамках закона

Уже на следующий день, 29 октября, был сделан первый шаг к созданию Владивостокской агломерации и на уровне краевого законодательства. Парламент Приморья утвердил закон о передаче ряда муниципальных полномочий Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов на краевой уровень. Документ поддержало подавляющее большинство – 35 депутатов.

- Если мы говорим об агломерации, то нужно понимать, как будут совместно развиваться муниципалитеты, которые вошли в ее состав. На данном этапе передавать организационные функции какому-то одному муниципальному образованию было бы неправильно, поэтому координировать эти действия будет администрация края. В этом случае будет обеспечено единое понимание того, как развивается территория агломерации, единый план развития, - считает заместитель председателя Законодательного Собрания Приморья Джамбулат ТЕКИЕВ. – При этом в каждом муниципальном образовании будет представительство администрации края, что позволит оперативно решать все возникающие вопросы на местах.

Парламентарий не исключил, что после создания агломерации потребуется пересмотреть в сторону увеличения бюджетные ассигнования на вопросы, связанные с градостроительной деятельностью. По его словам, пока сумма, заложенная в бюджете Приморского края на эти цели, составляет 50 млн руб.

- На реализацию полномочий, которые передаются с муниципального на краевой уровень, в бюджете должны быть заложены определенные суммы. Если же говорить о муниципальных бюджетах городов и районов, входящих в агломерацию, то каждый из них остается «при своих» и выполняет свои обычные задачи, - пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. – Роль агломерации скорее организационная. Например, регулирование градостроительной деятельности на уровне агломерации позволит согласовать между собой планы развития территорий, в том числе генеральные планы этих муниципальных образований. Чтобы не получилось так, что Артем строит дорогу в одну сторону, а Владивосток – в другую. Общее видение развития юга Приморья позволит муниципалитетам и краю строить инфраструктуру с меньшими затратами.

Главы рассчитывают на инвестиции

Показательно, что руководители четырех территорий, которые вошли в состав Владивостокской агломерации, были единодушны в своих оценках перспектив объединения. Так, мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ уверен, что от создания агломерации выиграют жители всех муниципальных образований.

- Нельзя планировать развитие Владивостока отдельно, например, от Артема, потому что территории плотно прилегают друг к другу и должны гармонично развиваться, - считает глава краевого центра. – Между нашими муниципалитетами есть тесная взаимосвязь инженерных систем, транспортной инфраструктуры, и если агломерация будет развиваться как задумано, от этого выиграют жители всех муниципалитетов. Они почувствуют, что стало меньше административных барьеров, увеличились объемы строительства доступного жилья, улучшилось качество дорог, количество развязок, а жить стало комфортнее. Ради этого агломерация и создается.

Глава соседнего с Владивостоком Артемовского городского округа Владимир НОВИКОВ считает, что агломерации на территории Приморского края дадут толчок развитию региона в целом.

- Мы сделали первый шаг. И он вполне конкретный: Владивосток, Артем, Шкотовский и Надеждинский районы объединятся. Это те территории, где происходит достаточно активное развитие. Агломерация расширяет их возможности. Подписание соглашения означает создание межмуниципального коллегиального органа для принятий совместных решений, - прокомментировал Владимир Новиков. По его мнению, агломерация поможет в реализации крупнейших транспортно-логистических и туристических проектов, а также даст толчок развитию социальной инфраструктуры данных территорий.

В свою очередь, глава Надеждинского района Алексей ГУБАРЕВ надеется, что создание агломерации будет способствовать развитию дорожной инфраструктуры, энергетики, развитию бизнеса в районе.

- Агломерация позволит развиваться району не хаотично, а планово, и самое главное - эффективно для жителей, - считает Губарев. – Муниципалитетам, входящим в агломерацию, необходимо объединить полномочия и системно использовать ресурсы. В едином русле важно вести градостроительство, правила застройки и землепользования, процесс выделения земли, развитие бизнеса.

- Агломерация – это толчок к развитию Шкотовского района. Ведь сообща решать проблемы намного легче. Благодаря территориальному объединению удастся избежать административных барьеров - по всем вопросам можно будет напрямую обращаться к губернатору Приморского края. Немаловажный момент агломерации – это привлечение инвестиций, - прокомментировал подписание соглашения глава Шкотовского района Виктор МИХАЙЛОВ.

Опыт Владивостокской агломерации можно применить и в других районах Приморья, считает глава администрации Находки Олег КОЛЯДИН. По его мнению, объединение территорий позволит совмещать несколько векторов развития и привлекать инвестиции.

- Находка в 10 раз меньше Партизанска, а в Партизанске нужно возрождать промышленность. Но у них нет территорий: объединение их даст. Более слабые территории получат новые перспективы, инвестиции. Михайловский район сможет решать вопросы транспорта, промышленных направлений. Арсеньев получит возможность дальнейшего расширения своего производства. Агломерации - это новый шаг в развитии территорий, - убежден Олег Колядин.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.