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Владивосток получит новый СИЗО
Строить следственный изолятор будут сами заключенные приморских колоний
Владивосток все-таки получит новый следственный изолятор, в который после завершения строительства планируется перевести арестантов из старого здания СИЗО-1, расположенного в центре города. Новый изолятор будут строить на участке площадью 10 гектаров в районе Дальхимпрома. Вопрос о строительстве активно муссировался еще перед проведением в краевой столице саммита АТЭС, но был снят с повестки дня из-за невозможности реализации в короткие сроки.
«Мы получили свидетельство о регистрации на земельный участок для строительства нового следственного изолятора, отвечающего современным требованиям», - сообщил журналистам начальник ГУФСИН России по Приморскому краю Олег СИМЧЕНКОВ, возглавляющий управление с мая 2014 года.
В строительстве планируется максимально использовать труд осужденных, это будет одним из условий конкурса при выборе подрядчика.
Досье "Золотого Рога": Владивостокский следственный изолятор - СИЗО-1 (исправительное заведение 25/1) отметил столетний юбилей в 2005 году. Тогда же на встрече руководства ГУИН по Приморскому краю с главой администрации г. Владивостока Владимиром НИКОЛАЕВЫМ принято решение о создании рабочей группы по вопросу переноса изолятора за пределы жилых кварталов города. Соответствующие документы были поданы в проектный институт «Приморгражданпроект» и в фирму «Владстройзаказчик» для определения нового места дислокации СИЗО-1 и проектного решения по размещению его корпусов подсобных помещений. Два года назад тогдашний начальник ГУФСИН РФ по Приморскому краю Федор КРЕНСЛЕР оценивал приблизительную стоимость объекта в 1 млрд руб.
Олег Симченков отметил, что в начале ноября в СИЗО-1 после реконструкции будет введен новый корпус. «Я принял решение, что содержаться там будут наиболее уязвимые категории - женщины и несовершеннолетние», - сказал начальник ГУФСИН. Еще один новый корпус для женщин и несовершеннолетних после реконструкции будет введен в СИЗО-3 в Уссурийске.
В настоящее время система исполнения наказаний в Приморье состоит из 26 подразделений, 4 исправительных колоний общего режима, 6 колоний строгого режима, 3 лечебно-исправительных учреждений, Находкинской воспитательной колонии и 5 следственных изоляторов. Кроме того, уголовно-исполнительная инспекция занимается осужденными, не связанными с лишением свободы. В состав ГУФСИН также входят вспомогательные подразделения: управление конвоирования, подразделение материально-технического обеспечения и т.д. Количество сотрудников составляет около 5 тыс. человек.
На данный момент в исправительных колониях Приморья отбывают наказание около 16 тыс. осужденных, из них более 2,6 тыс. человек осуждены за наркопреступления, порядка 2,4 тыс. человек - за кражи, почти 2,2 тыс. осужденных - за убийства. За последние три года численность заключенных снизилась на 6,1%.
На учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоят еще около 28 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
Олег Симченков отметил, что объем производства в исправительных колониях Приморского края после введения западных санкций в отношении РФ увеличился на 40 млн рублей.
«В 2014-м мы сориентировали выпуск своей продукции, чтобы заполнить нишу и продуктами питания, и другими товарами. Это позволило увеличить объем производства буквально за четыре месяца на 40 млн рублей», - сказал начальник ГУФСИН.
Всего за девять месяцев текущего года в колониях выпущено товарной продукции на 217 млн рублей, в 2015 году планируется выпустить продукции более чем на полмиллиарда рублей. В исправительных колониях осужденные производят сельскохозяйственную продукцию, стройматериалы, мебель, шьют одежду и обувь, в том числе спецодежду и форму для правоохранительных ведомств, занимаются деревообработкой и обработкой металлов. Зарплата осужденных составляет 195 рублей в сутки.
Полученная от производства прибыль направляется на улучшение условий в исправительных учреждениях.
«За 9 месяцев этого года уже освоено более 50 видов новых изделий. Самое главное, что мы запустили в производство обувь. Это будет порядка 10 млн рублей товарной продукции в год. Бытует мнение, что у нас старое оборудование. Это неправда, у нас во всех подразделениях идет модернизация оборудования. Я за то, чтобы привлекать инвесторов, привлекать бизнес на взаимовыгодных условиях сотрудничества», - сказал Олег Симченков.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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