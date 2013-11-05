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Глава "Опоры России" согласен, что Дальний Восток нуждается в особом подходе
30 октября во Владивостоке состоялась Учредительная конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта. В ее работе принял участие сопредседатель ОНФ, президент организации «Опора России» Александр БРЕЧАЛОВ.
После конференции он дал экспресс-интервью «Золотому Рогу».
- Вы приехали во Владивосток специально для участия в Учредительной конференции Общероссийского народного фронта?
- Не только. Местные активисты провели учредительную конференцию ОНФ вполне организованно. Избранный штаб представляет достойных людей с разными взглядами, из разных общественных организаций. Ведь главной задачей Общероссийского народного фронта на нынешнем этапе мы считаем общественный мониторинг, привлечение общественности к контролю за исполнением майских указов президента. Региональные отделения фронта должны наладить эффективную обратную связь с населением в борьбе с коррупцией. В частности, на конференции в Приморье я презентовал общественный проект Народного фронта «За честные закупки», который ставит своей целью борьбу с расточительством и коррупцией в сфере госзакупок и закупок госкомпаний. По инициативе ОНФ создан сайт «За честные закупки». С его помощью любой гражданин, столкнувшийся с несправедливым, на его взгляд, тендером, может самостоятельно отправить жалобу в ФАС или воспользоваться помощью экспертов, юристов, аналитиков и общественных деятелей. За два месяца на сайт поданы жалобы уже на 167 сомнительных закупок на сумму почти в 40 млрд рублей. И по инициативе нашего сайта отменены результаты тендеров на 6 млрд рублей.
- Хороший проект. Мы сами порой сталкиваемся с сомнительными итогами тендеров. Но у вас, наверное, были встречи не только с «фронтовиками»?
- Да, я встречался с губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, со студентами Дальневосточного федерального университета – они мне понравились своей активной позицией. Мы, кстати, предложили молодежи и готовы поддержать инициативу провести во Владивостоке в следующем году старт международного марафона за здоровый образ жизни. Мы также провели во Владивостоке межрегиональное совещание с представителями нашей «Опоры России» по Дальнему Востоку – от Чукотки и Якутии до Хабаровска и Приморья. Наши предложения региональным властям - шире использовать лучшую практику муниципалитетов России по поддержке малого бизнеса.
- Как глава «Опоры России», как вы оцениваете деловую активность в регионе?
- Деловая активность региона обеспечивается активностью самого бизнеса. И она не вызывает у меня никаких сомнений. Это подтверждает не только встреча с губернатором, но и общение с руководителями первичных организаций «Опоры России», представителями малого и среднего бизнеса. Откровенно мы говорили об экономической ситуации и с руководителями предприятий, которые входят в состав регионального отделения Общероссийского народного фронта. В вашем регионе реально идет конструктивная работа.
- Но вы согласитесь, что дальневосточный бизнес все-таки нуждается в особых экономических условиях, чтобы быть конкурентоспособным в регионе?
- Дальний Восток – особая территория. В этом я убедился еще раз. И совершенно согласен с тем, что региону нужен индивидуальный подход при определении фискальной политики и формировании модели ведения бизнеса. На 27 ноября по инициативе «Опоры России» в Москве намечен Всероссийский форум «Территория бизнеса - территория жизни». На нем должен состояться диалог малого и среднего бизнеса и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Повестка форума на 90% сформирована за счет предложений бизнес-сообщества и глав муниципальных образований. Ведь бизнес для них является основой для формирования бюджета. Здесь, во Владивостоке, мы решили, что в рамках форума на пленарном заседании представитель Дальнего Востока сможет озвучить предложения по ведению бизнеса в регионе с надеждой на конкретные поручения председателя правительства. Я считаю, что у приморского бизнеса эти предложения вполне реальные.
Елена БАРКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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