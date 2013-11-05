Приморье как на ладони предстанет через космоснимки

В Приморье ведется работа по созданию инфраструктуры пространственных данных.

Система позволит визуализировать территорию Приморья, обеспечив оперативный доступ к открытым сервисам, публикуемым федеральными органами исполнительной власти РФ и краевыми органами власти.

По информации департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, создание публичного портала станет возможным в рамках выполнения программы «Информационное общество» Приморского края на 2013-2017 годы».

«На данном портале можно будет увидеть, является ли выбранный участок пахотным или нет, засеян культурами, либо покрыт лесом, насколько он заселен, застроен и многое другое», - сообщают в департаменте.

Картографическая основа будет формироваться на основе данных дистанционного зондирования земли высокого и сверхвысокого разрешения. На нее будут накладываться цифровые слои кадастровой информации, данных от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

На первом этапе реализации проекта в 2013 году планируется поставить космические снимки на территории 12 муниципальных образований Приморья. Это Владивостокский, Артемовский, Уссурийский, Находкинский, Партизанский городские округа, Надеждинский, Хасанский, Лазовский, Шкотовский, Партизанский муниципальные районы, ЗАТО Фокино и ЗАТО Большой Камень.

ZRPRESS.RU, Владивосток.