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Жители Приморья предпочитают отдыхать в Китае, Республике Корея, Японии, Таиланде и Вьетнаме
Маршрут-лидер среди путешествий по стране – Москва и Московская область. На втором месте по популярности - Санкт-Петербург
75 регионов нашей страны посетили приморские абоненты «МегаФона» этим летом. В поездках отдыхающие звонили на малую родину и пользовались мобильным интернетом. Проанализировав активность абонентов, специалисты оператора выявили наиболее популярные маршруты.
Как показывает статистика, приморские абоненты «МегаФона» любят путешествовать. За лето они посетили большинство стран, существующих на современной политической карте мира, а самыми востребованными стали Китай, Республика Корея, Япония, Таиланд и Вьетнам. Однако, не менее популярным оказался и внутренний туризм. 75 регионов страны – почти вся наша большая Россия – оказалась по итогам летнего сезона в «копилке» наших земляков. Если не разместил в соцсетях хотя бы пару фотографий с отпуска – его можно считать несостоявшимся. Этот постулат лишний раз подтвердили абоненты «МегаФона» из Приморского края – находясь вдали от дома, они не расставались со своими смартфонами. И вот откуда чаще всего они выходили на связь.
Лидер среди путешествий по стране – конечно, Москва и Московская область – более 70 % приморских отпускников и командированных выходили на связь именно отсюда, что неудивительно - столица России нередко выступает как транзитным пунктом, так и окончательной целью путешествия.
На втором месте по популярности - Санкт-Петербург. Третье и четвертое место делят Краснодарский край и Новосибирская область - количество абонентов, выходивших оттуда на связь, оказалось примерно одинаковым, несмотря на огромные различия между регионами. А завершает топ-5 туристических предпочтений клиентов «МегаФона» несколько неожиданно Красноярский край.
«Сегодня для многих наличие связи – едва ли не одно из главных условий успешного путешествия, -- считает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Позвонить близким, поделиться впечатлениями, передать фотографии – без этого многие уже не представляют себе отдых. К тому же сегодня абоненты «МегаФона», выезжающие за рубеж, благодаря опции «Роуминг, гудбай!» могут пользоваться услугами связи во многих странах по домашним ценам. А те, кто предпочитает путешествовать по России, оценят отмену внутрисетевого роуминга – еще в августе мы отменили плату за входящие звонки внутри сети на большинстве архивных тарифных планов, а 1 сентября компания уже окончательно завершила мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга в России».
Досье "Золотого Рога": ПАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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