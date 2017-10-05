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В Сихотэ-Алинском заповеднике побывали герои детской телепередачи "С добрым утром, малыши!"
В Сихотэ-Алинском заповеднике закончила свою работу съемочная группа кинокомпании «Класс!». Главные герои программы «С добрым утром, малыши!» Филя, Хрюша и тигренок Мур побывали в живописных уголках заповедника, побеседовали с научными сотрудниками и подготовили целый ряд телесюжетов, которые уже с середины октября 2017 года начнут выходить в эфир.
Реализация идеи, возникшей еще пару лет назад, стала возможной благодаря поддержке АНО «Центр «Амурский тигр». Стоит отметить, что самый молодой персонаж передачи, тигренок Мур, появился в 2014 году также по инициативе Центра. Теперь Мур посетил самый большой заповедник, где обитает его прототип – амурский тигр.
Программа «С добрым утром, малыши!» появилась на экранах не так давно - в 2016 году. Благодаря героям легендарных «Спокушек», которые знакомы уже не одному поколению россиян, новая программа сразу понравилась детской аудитории. В одной из рубрик Филя, Хрюша и Мур выступают в роли репортеров, проводя журналистские расследования, подробно и увлекательно рассказывая юным зрителям все самое интересное из разных областей жизни.
«За четыре дня работы съемочной группой и сотрудниками заповедника отснято 15 сюжетов, рассказывающих о заповедной системе России, Сихотэ-Алинском заповеднике и его обитателях. – комментирует Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника, - Думаю, реализация данного проекта является самым массовым выходом «в люди» нашего заповедника, ведь передачу «С добрым утром, малыши!» ежедневно смотрят миллионы жителей России. Благодарю АНО «Центр «Амурский тигр» за помощь в осуществлении давней идеи – рассказать детям России об уникальной природе Сихотэ-Алиня.
Чтобы получить информацию о природе Сихотэ-Алиня из первых рук, съемочной группе нужно было проделать путь почти в десять тысяч километров и несколько дней буквально провести в лесу. Где живет амурский тигр, чем питается и с кем дружит, какие редкие животные и растения обитают на заповедной территории, что это за деревья- великаны, в которых может зимовать медведь, на эти и многие другие вопросы кукольных репортеров пришлось отвечать научным сотрудникам самым подробным образом.
«Сохранение тигра – это комплексная задача. Нельзя заботиться о чем-то одном, например, только о флоре или только о фауне. Бережное отношение должно распространяться на всю природу, и тогда хорошо будет и лесу, и копытным животным, которые в нем живут, и, естественно, главному объекту наших усилий как природоохранной организации – амурскому тигру. Донести эту информацию до населения – задача экологического воспитания, которому долгое время в нашей стране не уделялось должного внимания», - говорит к.б.н., директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, – Этот недочет, конечно, нужно устранять, ведь зачастую детская образовательная программа может сделать гораздо больше, чем какие-либо специализированные мероприятия по охране. Именно поэтому мы надеемся, что дети, посмотрев экологические выпуски «С добрым утром, малыши!» и увлекшись ими, будут расти экологически ответственными и уже никогда не нанесут вреда природе».
Выпуски передачи «С добрым утром, малыши!» начнут выходить в эфире телеканала «Карусель» в октябре 2017 года. Точные даты и время трансляции уточняйте на сайте телеканала.
Фото Светланы Сутыриной.
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