Детей в самолет запускают только со взрослыми

Также сопровождающие необходимы для некоторых категорий граждан, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Приморская транспортная прокуратура разъясняет правила перевозки отдельных категорий пассажиров: детей, инвалидов и других лиц с ограничениями возможностями жизнедеятельности.

«В соответствии с Порядком предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15.02.2016 № 24, пассажир обязан самостоятельно определить возможность пользования воздушным транспортом, исходя из состояния своего здоровья», - отметила старший помощник Приморского транспортного прокурора Татьяна ШАЙБЕКОВА.

По ее словам, несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из страны совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

«В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из страны без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина России с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить. Возраст ребенка определяется на дату начала перевозки от аэропорта отправления, указанного в перевозочном документе», - рассказала Татьяна Валерьевна.

Как отметили в прокуратуре, ребенок в возрасте до двух лет, а также ребенок-инвалид в возрасте до двенадцати лет перевозятся только в сопровождении совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации приобрел дееспособность в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего возраста.

Перевозка пассажира, признанного судом недееспособным, осуществляется по ходатайству родителей, усыновителей или опекунов и в сопровождении совершеннолетнего пассажира, способного обеспечить безопасность недееспособного пассажира и безопасность окружающих людей.

Перевозка больного на носилках производится с предоставлением ему дополнительных мест на воздушном судне с оплатой, установленной перевозчиком.

Пассажир из числа инвалидов по слуху и зрению одновременно перевозится в сопровождении пассажира, оказывающего ему помощь в полете. Пассажир из числа инвалидов, лишенный слуха или зрения, в кресле-коляске может перевозиться без сопровождающего пассажира.

Пассажир, лишенный зрения, может перевозиться в сопровождении собаки-проводника при предъявлении перевозчику документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, которая должна иметь ошейник и намордник и быть привязана к креслу у ног пассажира, которого она сопровождает.