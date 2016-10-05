Молодого тигра зафиксировал автомобильный видеорегистратор в Артеме

Автомобильный видеорегистратор зафиксировал молодую особь амурского тигра в городе Артем Приморского края. На месте работает группа по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора Приморского края.

На месте появления тигра специалисты группы департамента охотничьего надзора в данный момент продолжают устанавливать все обстоятельства, а именно по какой причине тигр оказался в пределах населённого пункта и в каком направлении он «исчез».

«Сейчас на месте наши специалисты занимаются поиском тигра, а также свидетелей. На данный момент следов длительного пребывания не нашли, правда работу осложняет дождь, который смывает следы. Ну, и население тоже тигра не видели, домашние животные целые, никто на них не нападал. Все говорить о том, что появление тигра в населенном пункте было не долгим, но мы продолжаем работу», - комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

На данный момент есть две основных версии столь неожиданного появления тигра в густонаселенном городе Приморья.

Пока основная версия, что это молодой тигр из дикой природы, который по каким-то причинам оказался в черте населенного пункта.

«Да, действительно, следы тигра на полуострове Муравьева – Амурского периодически встречаются, но это редкие случаи. Например, в 1986 году, тигр доходил до Владивостока. Поведение тигра на видео абсолютно нормальное, он боится всего окружающего, поэтому передвигается скрытно, но вот место его фиксации совершенно не типично и такие случаи крайне редки. Молодые особи тигра могут в поисках копытных, например, кабанов, оказаться вблизи населённых пунктов, так как кабаны зачастую совершают «набеги» на огороды с целью поживится картошкой, таким образом формируются искусственные концентрации копытных вблизи дачных участков. Поэтому такие хищники иногда из любопытства, а иногда и в поисках собак осмеливаются заходить в сам населенный пункт», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Есть и другая, менее вероятная версия, что тигр содержался в частном секторе и по каким-то причинам сбежал от своего владельца. Это мог быть тигр, пойманный в дикой природе или приобретенный на нелегальном рынке краснокнижных животных. В таком случае тигру сложно будет адаптироваться в дикой природе, и он может остаться вблизи мест проживания людей.

«За вторую версию пока мало фактов. В том, месте, где был зафиксирован тигр - густо населенный частный сектор и много различного рода предприятий, где находится много собак, использующихся для охраны. Всем понятно, что тигру необходимо питаться, прошло уже достаточно много времени, и, если бы хищник остался на месте, то уже были бы зафиксированы случаи пропажи домашних животных. А судя по опросу местного населения, который приводят сотрудники департамента охотничьего надзора, таких фактов пока не зафиксировано. Поэтому, скорее всего, тигр ушел обратно в лесной массив п-ова Муравьёва-Амурского в районе поселка Олений, который соединяется со Шкотовским плато, где уже начинаются постоянные местообитания амурского тигра», - добавил Сергей Арамилев.

На данный момент жителям города Артем опасаться нечего, однако стоит соблюдать осторожность, и, если тигр будет вновь обнаружен, то необходимо об этом сообщить в специализированные органы: департамент охотнадзора, МЧС или полицию. Важно помнить, что приближаться к хищнику или предпринимать какие-либо действия самостоятельно не следует.

На месте обнаружения тигра продолжает работать группа по разрешению конфликтных ситуаций охотнадзора Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.