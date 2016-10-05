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Во Владивостоке музей связи "Ростелекома" ежегодно посещают более 3000 гостей

05 Октября 2016, 12:45 | Приморье

Музейно-выставочный центр «Ростелекома» во Владивостоке работает уже более 14 лет. Ежегодно музей посещают более трех тысяч человек, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".  

В музее можно узнать о развития связи на Дальнем Востоке, увидеть коллекцию телефонных аппаратов: от трубки Белла до современных сотовых телефонов и другие экспонаты, посвященные работе связистов. Большое внимание в экспозиции уделено подвигу связистов в Великой Отечественной Войне.

Куратор музея Борис Василькевич регулярно проводит экскурсии для групп от детских садов, школ, организаций города. Программа экскурсии учитывает возраст посетителей. Для детей младшего возраста проводится игра «Старый телефон», школьники могут изучить «морзянку» и научиться передавать информацию с помощью оптического телеграфа Кулибина, а также принять участие в занимательной викторине с корпоративными призами от «Ростелекома».

Музей посещают и взрослые группы. Посетителями одной из недавних экскурсий стали подопечные седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

«Выражаем искреннюю благодарность сотруднику музея Борису Францевичу, это наша история, наши воспоминания. Большое человеческое спасибо за то, что вы у нас есть», - сказала руководитель группы Елена Парилова.

Музейно-выставочный центр «Ростелекома» расположен по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская,57, (ост. Лазо). Режим работы: с 08:00 до 17:00.

В будние дни смотритель музея связи Борис Василькевич проводит бесплатные экскурсии, на которые можно записаться по телефону 8 (423) 240-60-58.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: музей  связь  Ростелеком 



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